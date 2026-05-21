立弘預計6月下旬掛牌上櫃 全球第三大類胡蘿蔔素專業製造商

立弘經營團隊，左二為董事長楊正利。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕深耕類胡蘿蔔素逾20年的生技原料廠立弘（1780），該公司將於6月下旬掛牌上櫃，暫定每股承銷價20元。立弘為全球合成類胡蘿蔔素市場主要供應商之一，更是亞洲少數具備β-胡蘿蔔素、胡蘿蔔醛、甘蔗紅素、番茄紅素與葉黃素等完整產品系列量產能力的供應商。

立弘董事長楊正利表示，類胡蘿蔔素製造技術門檻極高，不僅製程複雜，且客戶認證時間長、品質要求嚴格，產品還須符合各國法規規範，加上市場資訊相對封閉，形成明顯的進入障礙。自1954年瑞士羅氏（現為DSM）成功合成β-胡蘿蔔素以來，歷經70多年發展，市場長期以立弘、荷蘭DSM與德國BASF等三家業者為主，立弘市占率排行第三。

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楊正利表示，現階段公司自有品牌Altratene®、Lycotene®與Lutene®已銷往全球超過60個國家，並成功打入全球前三大食品、飲料、乳品客戶及全球前五大香精香料業者供應鏈。

立弘目前產品以外銷為主，歐洲營收占比約55%、美洲為20%，其餘為亞太地區。以產品別看，β-胡蘿蔔素營收占比達75%最高、其次為胡蘿蔔醛占18%；主要客戶為食品業者，不過立弘近年積極切入保健食品原料領域，供應的番茄紅素業績成長快速，營收占比已近5%。

立弘4月合併營收為1.03億元，年增14.73%；累計前4月營收達3.43億元，年增14.62%，業績維持穩健成長。近3年EPS穩定成長，去年EPS為1.35元，今年首季為0.4元。

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