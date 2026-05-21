萬事達卡搶先開通南韓Tmoney海外加值 iPhone與Android皆可用

萬事達卡啟動南韓Tmoney卡海外加值服務。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕去南韓旅遊也可更便利的為交通卡加值了。繼日本、中國、香港等亞洲主要市場後，萬事達卡宣布，聯手Apple及南韓MobileTmoney，讓赴韓旅客可透過MobileTmoney App，直接使用萬事達卡信用卡或簽帳金融卡為Tmoney交通卡加值，並透過iPhone或Apple Watch感應搭乘，免去購買實體卡或攜帶現金的不便；Android用戶也可透過Google Play下載KOREA TOUR CARD App，同樣可使用萬事達卡海外加值與感應支付服務。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，萬事達卡持續深耕亞洲主要旅遊市場的交通佈局，今年不但已在第1階段啟動台北捷運感應搭乘服務，更看好台灣首季赴韓旅客逾53萬人次、年增率近4成的商機，在全球主要支付網絡中，搶先開通海外加值南韓Tmoney交通卡服務，可提供台灣旅客更便捷、無縫的跨境支付體驗。

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萬事達卡說明，即日起，台灣赴韓旅客只需於iPhone的App Store下載MobileTmoney App並完成註冊，即可直接透過Apple錢包內的萬事達卡加值，旅客可搭配Apple錢包的「快速交通卡」模式，無需解鎖螢幕或喚醒裝置，即可用iPhone或Apple Watch感應支付來搭乘地鐵、公車及計程車；Android旅客也可透過Google Play下載KOREA TOUR CARD App，均無須購買實體卡，使用萬事達卡就能隨時為Tmoney交通卡加值。

即日起至2026年6月30日，萬事達卡加碼提供南韓旅遊專屬優惠，持萬事達卡世界卡以上，或指定適用卡別的持卡人，只要在萬事達卡海外消費回饋平台 （Mastercard Travel Rewards）註冊登錄，赴韓旅遊時可於免稅店、主題樂園、美妝及餐飲等消費獲最高10%現金回饋。旅客持萬事達卡於新羅免稅店消費滿額也有10%現金回饋、新世界免稅店消費滿額5%現金回饋；樂高樂園消費5%現金回饋；Olive Young美妝店單筆消費滿9萬韓元享1萬韓元現金回饋；星巴克消費滿額享10%現金回饋。

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