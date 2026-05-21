官股加耐斯 掌握國票金股權已超過50％

官股加計耐斯集團，兩者在股東會掌握股權已超過50%。（資料照）

〔記者歐祥義／台北報導〕國票金控今年的經營權變化，已逐漸從過去「民股分治」走向「公股主導」，而其中最關鍵的轉折點，正是2025年泛公股持續大幅加碼，根據最新的數字，公股持有的22%股權，加徵求到約9%的委託書，合計已有31%；耐斯持股有9.8%，徵求到的委託書也有9%，兩者合計已超過50%，公股與耐斯集團之間形成的合作默契，將主導國票金未來經營走向。

目前泛官股持有國票金的股權，以第一銀4.16%最多，其次是合庫的3.12%，台銀有 2.6%，台企銀2.32%，彰銀1.6%。泛官股股權已遠遠超過人旺及耐斯兩大民股勢力。其它台鋼也有近8%的股權。

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過去國票金的股權結構相當分散，人旺、美麗華、耐斯等民股勢力彼此角力，董事席次經常成為攻防焦點。由於沒有單一股東擁有絕對控制權，使得每三年一次的董監事改選，都是煙硝瀰漫，炮火四射。

國票金主體是國際票券，成立於1977年，當年主要股東是公股行庫及國民黨控股公司，在黨國不分的年代，幾乎都是公家在主導，一直到2002年林華德成立國票金控，經營權才落入民股手中，現在兜兜轉轉20多年，經營權再度重回官股手上。

傳言台鋼動用政治勢力爭董事長？

耐斯與人旺多年來為了經營權，兩家企業爭搶多年，這次官股站出來，人旺因股權比官股少，不得不低頭，耐斯則選擇與官股合作，倒是台鋼角色有點微妙，市場一度傳言台鋼有意以8%的股權，爭取出任董事長，還動用相當夠份量的政治力量，但財政部並未退讓，最終台鋼在15席董事中，只分到1席。

對國票金而言，公股與耐斯合作的最大意義，在於降低經營權長年紛爭所帶來的不確定性。金融業最重視的就是市場信任，一旦董事會長期陷入大股東內耗，不僅影響投資人信心，也可能削弱企業長期布局能力。如今主導權逐漸明朗，未來國票金能否進一步擴大銀行、證券與票券業務整合，甚至尋求新的金融版圖合作，將成為市場下一步觀察焦點。

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