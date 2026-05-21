弘塑估計遭勒索病毒攻擊 損失約2200萬元

封裝設備廠弘塑（3131）於4月上旬發生網路遭攻擊事件，今公告造成2200萬元損失。（圖取自弘塑官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封裝設備廠弘塑（3131）於4月上旬發生網路遭攻擊事件，今公告造成2200萬元損失，公司強調，網路攻擊事件對公司生產及進出貨等主要運營活動並未造成重大影響，公司商業機密及重要資訊迄今未發現外洩情事。弘塑將持續加強資訊安全監控與防護機制，提升網路與資訊基礎架構的安全管理，並導入更完善的資安控管措施，以降低未來風險。

弘塑表示，公司於4月10日發生資訊系統遭受勒索病毒攻擊，內部於第一時間偵測到資訊系統異常情形，經確認為勒索病毒攻擊後，立即啟動資安應變機制，包括系統隔離、防護強化及資料復原作業。

請繼續往下閱讀...

弘塑指出，公司發現網路異常後，立即中斷公司網路及相關對外連結，全面停止舊系統使用，並於第一時間借助外部專業團隊協助進行相應措施，於最短時間內復原運營所需資料。

弘塑表示，因這次攻擊事件所導致損失，主要在報廢及修復受影響的軟硬體設施。另外，聘請外部專業團隊及復原資料也產生部分支出，一併計入此次相關損失金額中。經評估試算，公司因此次網路攻擊事件所造成損失金額約2200萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法