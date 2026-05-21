百年凡士林靠社群「黑魔法」貼文翻紅！平價神膏年收衝破10億歐元

聯合利華旗下百年品牌凡士林近日因新代言人話題掀起熱議。（翻攝IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕誕生於19世紀、最初甚至只是石油工業中的「廢棄物」，如今卻在TikTok與Instagram上，被年輕世代封為「黑魔法萬用神器」的百年品牌凡士林（Vaseline） ，正成為近年最具代表性的經典品牌逆襲案例之一。

這罐售價親民、幾乎家家戶戶都曾出現過的礦物油凍，不只成功跨越超過一世紀的時代變遷，如今更透過社群文化與網友創意，被重新塑造成現象級產品。從「黑魔法偏方」到正式商品化，凡士林也示範了老品牌生存術，將群眾智慧直接收編為商業策略。

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凡士林本身的誕生，其實就是一場「把廢料變黃金」的歷史傳奇。1859年，紐約化學家羅伯特．切斯布洛前往美國賓州油田考察時，注意到抽油設備上總會堆積一層厚重黏稠的黑色殘渣。工人們稱它為「棒狀蠟」，雖然這種物質經常導致機器卡住、令人頭痛，但不少工人卻發現，把它塗在燙傷或割傷處，傷口似乎恢復得更快。

切斯布洛敏銳察覺其中潛力，於是將這種石油副產品帶回實驗室研究，經過多年反覆提煉與改良，最終開發出獨家的「三重純化技術」，成功將原本黑色、有氣味的石油殘渣，轉化成無色、無味的純淨礦物油凍。1872年，他正式取得專利，並命名為「Vaseline凡士林」，品牌也正式誕生。

之後，凡士林逐漸從工業時代的修護產品，變成全球家庭醫藥箱中的常備品。無論是嘴唇乾裂、肌膚脫皮、燙傷修護，甚至冬季保養，幾乎每個家庭都曾擁有過這罐藍蓋小瓶。1987 年，凡士林被聯合利華（Unilever）收購，也正式進入全球化經營時代。

不過，真正讓凡士林近年重新翻紅的是社群媒體。近年TikTok、Instagram等平台上，「凡士林黑魔法」相關內容爆炸性成長，累積超過350萬則貼文，從保養、美妝到生活妙招，幾乎無所不包。

其中最具代表性的，就是近年歐美美容圈熱議的「密封式保養」。這種保養方式主張在夜間保養最後一步，厚敷一層凡士林在臉上，利用其高度封閉性，把前面的保養品完整鎖在肌膚表面。外媒與皮膚科醫師也多次解釋，凡士林本身並不是補水型保養品，但它是一種極強的「鎖水劑」，能有效防止水分流失。

除了保養用途，凡士林也開始被大量運用在彩妝領域。美妝創作者曾分享，利用凡士林的黏稠質地打造近年流行的「野生眉」，甚至能當作睫毛雨衣使用；也有美妝部落客將它作為妝前及局部打亮產品，營造韓系水光肌效果。此外，還有被網友分享作為香水定香劑、防止染髮沾染、拉鍊與五金潤滑、皮革與鞋面保養等用途。

更有趣的是，聯合利華並未只是旁觀這些網友「偏方」，反而開始主動與創作者合作，甚至把這些社群玩法正式商品化，推出眉毛定型膏等延伸概念產品。

這波社群熱潮，也直接反映在業績表現上。根據聯合利華官網資料，凡士林已成為旗下30個核心品牌之一，2023年更成為年營收突破10億歐元的重要品牌，聯合利華指出，TikTok等社群平台正是帶動品牌翻紅的重要推手。

如今，凡士林也早已持續拓展進階身體保養系列，進一步搶攻年輕市場。近期品牌再度因為新代言人話題掀起熱議。凡士林日前突然在官方平台釋出一段神秘預告影片，雖然畫面中沒有完整露出主角正臉，但熟悉的輪廓立刻讓大批粉絲認出主角正是韓星Jennie。隨後品牌也正式宣布，Jennie 成為凡士林身體保養系列全球品牌大使，並同步公開最新形象照，再次引爆全球社群討論。

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