三星勞資協議再生變數 股東不滿嗆告董事

三星股東團體公開譴責勞資達成的臨時協議，股東在會長李在鎔住所前舉行抗議活動，宣布該勞資協議無效。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕三星電子勞資雙方在全面罷工90分鐘前，戲劇性地達成了績效獎金談判協議，初步協議約定，將公司稅前營業利潤的12%分配給員工作為獎勵；此協議引發三星股東不滿，三星電子股東團體今（21日）宣布，該勞資協議無效，若三星董事會批准此協議，將立即向地方法院申請法律禁令。

據《韓聯社》報導，三星勞資談判達成初步協議，擬將公司稅前營業利潤的12%分配給員工作為獎勵；對此，三星股東團體公開譴責勞資達成的臨時協議，股東團體在三星電子會長李在鎔住所前舉行抗議活動，宣布該勞資協議無效。

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三星股東團體表示，將稅前營業利潤的12%分配給員工作為激勵的勞資協議是非法的，強調「除非獲得股東大會批准，否則該協議在法律上無效。」

股東團體進一步警告，若三星董事會執意推進此項協議，他們將立即向地方法院申請法律禁令，對於贊成暫定協議案的董事，該團體也將以違反「董事忠實義務」，提起損害賠償的代表訴訟。

三星電子目前尚未對該股東團體的要求作出回應。

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