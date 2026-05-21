創意新董座出爐！張麗絲獲得一致推舉

創意董事長曾繁城（前排左2）光榮退休，由創意副董事長張麗絲（前排右1）接任董事長。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（客製化晶片）暨矽智財廠創意（3443）今日上午召開股東會，曾繁城卸下長達23年創意董事長的職務光榮退休，創意隨後召開董事會，全面改選董事，一致推舉副董事長張麗絲擔任董事長，今日起生效，張麗絲為美國賓州大學電機碩士，曾任台積電設計應用與支援處，設計暨技術平台資深處長、創意副董事長。

創意新任董事會成員包括張麗絲、戴尚義（創意總經理）、黃仁昭（台積電資深副總經理暨財務長）、魯立忠（台積電研究發展／設計暨技術平台副總經理及台積電資深科技院士）、金聯舫（台積電資深副總經理）、丁予康（安泰銀行董事長）、黃翠慧（和通創投集團董事長暨執行長）、陳厚銘（台灣大學國際企業系名譽教授）、陳肇鴻（國立臺灣大學法學院副教授）。

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張麗絲、戴尚義、黃仁昭及魯立忠為台積電公司代表人，金聯舫、丁予康、黃翠慧、陳厚銘及陳肇鴻為獨立董事。

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