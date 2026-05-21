未澄清川普指控台灣偷晶片遭批 行政院：持續溝通說明

美國總統川普昨晚親曝，將與賴清德總統談話，對於川普多次公開指責台灣「偷走」美國的晶片與半導體產業，政府是否有機會藉此澄清？對此，行政院表示，會持續來溝通也會持續對外說明。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普昨晚親曝，將與賴清德總統談話，對於川普多次公開指責台灣「偷走」美國的晶片與半導體產業，政府是否有機會藉此澄清？對此，行政院發言人李慧芝今（21）日在院會後記者會表示，對於相關的誤解，會持續來溝通也會持續對外說明。

美國總統川普20日再度點名台灣「偷走」美國的晶片與半導體產業，還表示若當年美國政府及早祭出關稅措施，相關產業根本不會外流。聯電創辦人曹興誠昨警告，川普一再以「台灣偷走美國半導體技術」作為論述，不僅是外交上的不友善，更可能成為逼迫台灣赴美設廠、削弱「矽盾」的重要藉口，曹興誠認為行政院應公開澄清，但政府對此全無澄清，失職失能極其嚴重。

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前立委林濁水今表示，川普再一次說要和賴總統通話，看來成真的機會非常大，只要應對好絕對是大大好事。台灣被川普一路罵偷晶片，罵到現在不論是政府或台積電一直不吭聲，只不斷呼籲不要疑美實在不可思議，這次面對面了，再沒有不吭聲只喚不疑美的空間了。

被問到台灣到底有沒有偷美國晶片技術？行政院是否澄清川普的指控？有沒有可能在賴總統與川普通話時說明？李慧芝說，從去年到現在，不論是院長卓榮泰或副院長鄭麗君、經濟部長龔明鑫，都多次對外表明台灣的晶片是國內企業自主努力研發，所以才能在全世界取得領先地位，「是長久的努力、累積，並沒有誰去偷誰的狀況」。

李慧芝表示，卓揆與龔明鑫在立院答詢時也多次說明，鄭麗君在與美方進行關稅談判時也有多次說明，台灣的半導體產業是台灣數十年來發展出來的成果；更何況卓揆也說過，全世界各國都會向台灣採購所需要的半導體晶片，如果是透過不合法途徑的話，台灣不會有現在的競爭力與地位。「對於相關的誤解，我們會持續來溝通也會持續對外說明」。

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