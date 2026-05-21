南亞科預估DRAM缺貨到明年底，後年也看成長。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠南亞科今（21）日召開股東常會，總經理李培瑛於會後受訪說，DRAM市場持續缺貨漲價，產能供不應求，預期DRAM市場供需缺口可能延續到明（2027）年年底，後年也會是成長年；目前許多客戶要求簽署長約，最長簽約期限達3年，思科等4家客戶認購南亞科私募股票閉鎖期達3年，南亞科也承諾供貨給他們3年。

李培瑛強調，DRAM產業已從過去波動大的市況進入相對穩定的階段，接下來是結構性轉變，受惠AI對高運算與資料傳輸的強勁需求，記憶體將持續出現缺貨漲價，南亞科庫存已賣得差不多了，營收貢獻主要來自價格改變。

請繼續往下閱讀...

李培瑛表示，南亞科積極擴增產能，新廠建置廠務設施中，預計明年第一季開始裝機，明年底到後年會持續產出，月產能規劃可增加3萬多片，預期二到三年後，南亞科產能有機會倍增。

對於客製化超高頻寬記憶體進展，他表示，南亞科目前跟客戶合作進行得相當順利，貢獻營收還很小幅，未來還有成長機會。

對於中國記憶體廠擴產影響，李培瑛認為，中國廠過去十多年就不斷擴產，目前產能規模已達南亞科的五倍之多，雖然有影響，但目前已趨穩定，南亞科也以差異化對策因應。

對於三星罷工延期，他則表示，罷工與否對市場影響應該僅是短期效應，長期來看仍會回歸穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法