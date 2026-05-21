AI把MLCC變黃金！國巨市值衝進兆元俱樂部 陳泰銘登頂當台灣首富

國巨董事長陳泰銘。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕被動元件進入新一輪漲價循環，被動元件龍頭國巨今 （21） 日再度攻上亮燈漲停572元，續創分割以來新高價，市值衝上1.18兆元，成為台股第12大權值股。根據富比世 （Forbes） 最新資料顯示，國巨董事長陳泰銘以156億美元的個人資產，超越鴻海創辦人郭台銘約150億美元身家，成為新任台灣首富，全球排名位列第186名。

據報導，AI用高階被動元件爆缺，被動元件巨頭紛紛啟動新一輪調漲，自去年下半年包括鉭電容、電阻、電感等產品都陸續傳出漲價，而這一波被動元件調漲，不僅僅是反映原物料成本上漲，也反映出AI需求強勁。

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分析師認為，被動元件供給缺口擴大、交期拉長，相關廠商在產品議價上更有底氣，預計下半年態勢可望延續，MLCC 也可望迎來漲價。

市調機構TrendForce最新報告也指出，AI晶片強勁需求持續排擠高階MLCC（多層陶瓷電容）產能，連帶壓縮消費級被動元件的供給空間。受通路商搶先備貨、日韓廠商帶頭漲價的雙重推力，MLCC 整體報價跌幅已收窄至近3年最小幅度，預期價格週期即將出現明確反轉。

推動這波 MLCC 供需失衡的導火線，在於 AI 晶片對被動元件用量的快速擴張。根據 TrendForce 調查，單片 NVIDIA GB200 伺服器板就需搭載約6500顆MLCC；而下一代Rubin架構因熱設計功耗（TDP）翻倍、電源管理架構更加複雜，每板用量預估將躍升至約1萬2000顆，需求倍增。

國巨為全球第三大MLCC供應商，目前市佔率約達15%。法人點名國巨擁低價庫存利益，激勵股價受資金追捧，直接殺入市值兆元俱樂部。

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