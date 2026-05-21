三星勞資協議內容出爐！半導體員工人均可領1260萬特別績效獎金

三星電子勞資雙方在原定於5月21日開始的全面罷工90分鐘前，戲劇性地達成了績效獎金談判協議，避免了大規模罷工事件。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》報導，三星電子勞資雙方在原定於5月21日開始的全面罷工90分鐘前，戲劇性地達成了績效獎金談判協議，避免了大規模罷工事件，該事件曾引發對半導體生產延誤以及供應鏈和出口受損等高達約100兆韓元（新台幣2100億元）損失的擔憂。

作為勞資談判調解人的僱傭勞動部大臣金榮訓表示：「針對作為爭議焦點的績效獎金分配方式，勞資雙方各退一步，找到了解決辦法。」

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勞資雙方決定，在核心問題OPI（超額利潤績效獎金）方面，仍保留了超額利潤獎金（OPI）上限為員工基本年薪50%等的現行制度，但在未來的10年將額外支付不設上限的「特別績效獎金」，但附加了實現營業利潤100兆韓元至200兆韓元（新台幣4200億元）的條件，勞資雙方並同意將營業利潤的10.5%作為「特別績效獎金」的資金來源。

今年起的3年間，半導體部門的營業利潤需超過200兆韓元，2029年至2035年期間需達到100兆韓元，屆時才會支付這筆獎金。該獎金將以股票形式發放，而非現金，並附有限制出售的條件。在發放的股票中，三分之一可立即出售，三分之一可在1年後出售，剩餘三分之一可在2年後出售。

關於各事業部門的績效獎金分配比例，最終決定為4（整個半導體部門）比6（其他事業部門）。但在此情況下，會出現虧損部門也能領取數億韓元績效獎金的問題，因此決定對虧損部門只發放60%的績效獎金作為懲罰，該規定將從2027年起開始適用。按此方案，估算半導體事業部門每名員工平均可領到逾6億韓元（新台幣1260萬元）的股票。

工會將於5月22日至27日對協議案進行會員投票。如果贊成票超過50%，將最終確定協議案，但如果反對票更多，則將再次面臨罷工的危機。

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