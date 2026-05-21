涉竊取競爭對手公司營業機密 上櫃公司「晶呈科技」董座被起訴

台北地檢署今日偵結，認定基佳公司前總經理陳昭榮及晶呈科技董事長陳亞理違反營業秘密法，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕上櫃公司「晶呈科技」與日商Central硝子株式會社（下稱CG公司）旗下子公司基佳電子材料公司均有銷售特殊蝕刻氣體，互為競爭對手。基佳公司前總經理陳昭榮為自身利益，竟將公司營業秘密洩漏給晶呈科技公司董事長陳亞理。CG公司與基佳公司發現後，報警提告。台北地檢署今日偵結，認定基佳公司前總經理陳昭榮及晶呈科技董事長陳亞理違反營業秘密法，依法提起公訴。

檢警調查，基佳公司前員工陳昭榮於2019年至2022年期間擔任公司總經理，竟為自身利益，將CG及基佳公司營業秘密，郵寄給對手公司董事長陳亞理等人。而陳亞理再將接收文件後，再將檔案傳送到電子郵件名稱為「Innokenty」的俄國人。

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CG及基佳公司發現後，到刑事局報案，並對陳昭榮、陳亞理提出違反營業秘密法告訴。

台北地檢署於2024年6月20日指揮刑事局智財大隊發動搜索，並約談陳亞理及陳昭榮到案說明。

檢察官調查後認為，陳昭榮涉嫌違反營業秘密法中的知悉營業秘密而洩漏罪嫌；陳亞理則涉犯同法中的明知他人洩漏營業秘密而取得、以不正方法取得營業秘密後洩漏等罪嫌，依法提起公訴。

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