「兆美元」富豪即將誕生！馬斯克最快6月「這日」成為人類首位

「兆美元」富豪即將誕生！馬斯克最快6月12日成為人類首位。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕史上最大IPO來了，外媒報導，SpaceX已遞交上市申請，預計最快將於6月12日在納斯達克掛牌，讓特斯拉執行長馬斯克距離「兆美元富豪」只剩一步之遙，根據揭露資料馬斯克持有約51億股，據估算，若IPO估值達2兆美元（約新台幣63.22兆）目標，馬斯克淨資產將升至1.1兆美元（約新台幣34.77兆），成為人類首位「兆美元富豪」。

報導，SpaceX於5月20日正式向美國證券監理機構遞交IPO上市申請（S-1文件）。文件揭露了1個關鍵數字：馬斯克持有約51億股SpaceX股份，以及約3.5億份行使價8.39美元（約新台幣265.2）的選擇權。

請繼續往下閱讀...

以彭博先前報導的2兆美元目標估值計算，馬斯克的總淨資產將達到驚人的1.1兆美元，即便估值降至1.75兆（約55.31兆）美元，加上他持有的價值2920億美元（約新台幣9.23兆）的特斯拉股份及其他公司權益，他仍將跨過這一門檻。

馬斯克今年54歲，連續近兩年蟬聯全球首富。若淨資產達到1.1兆美元，他的財富將是第2富有者、Google聯合創始人佩吉（Larry Page）淨資產3278億美元（約新台幣10.36兆）的3倍以上。

值得注意的是，這次IPO的財富效應不只屬於馬斯克1人。

根據IPO文件顯示，若SpaceX實現2兆美元估值，公司總裁Gwynne Shotwell、財務長Bret Johnsen以及董事會成員Luke Nosek，均將以各自持股晉升億萬富翁行列。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法