日圓貶值是壞事嗎？日學者坦白說：150日圓是「經濟甜蜜點」

日經濟學家認為，現在的日本，比起強日圓，更需要弱日圓來恢復投資、製造與內需循環。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近年日圓持續走弱，「1美元兌150日圓」幾乎成為市場對日本經濟疲弱的象徵。日媒報導，日本經濟學家會田卓司卻提出相反觀點，他認為，現在的日圓貶值不但不是危機，反而可能是日本經濟重新復甦的重要契機，150日圓是日本經濟的「甜蜜點（Sweet Spot）」。

倘若日本央行為了阻止「円安」（日圓貶值）而過早升息，反而可能重演過去「投資熄火、企業外流、長期停滯」的惡性循環。他進一步表示，市場長期將「円安」與通膨、民生壓力直接畫上等號，但實際上，日本真正的問題從來不是日圓太弱，而是過去長期「過度升值」。

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在日本泡沫經濟時代時，其實美元兌日圓也大約落在150附近。泡沫崩潰後，日本經濟理論上應該走向日圓貶值，但當時企業為了處理龐大負債，大量拋售海外資產，把資金匯回日本，形成強烈的資金回流（Repatriation）效應，意外推升日圓。

此外，當時日本央行不敢大幅降息，導致日本長期維持接近110日圓的高匯率環境。會田卓司認為，問題就在這裡。

他指出，日本其實並不適合長期維持110日圓的強勢匯率。當時企業為了對抗高日圓壓力，被迫持續裁員、壓低薪資與削減成本，甚至大量把產能轉移海外，日本長年的低薪與產業空洞化，也是在那個時期逐漸形成。相較之下，目前150日圓左右的匯率，反而讓日本重新具備製造優勢。

尤其在全球供應鏈重組與「去中國化」趨勢下，日本企業重新回到本土投資、生產的誘因正在增加。即使面對川普關稅壓力，只要維持150日圓左右的匯率，日本企業仍能維持不錯的獲利能力。他直言，150日圓其實是日本經濟的「甜蜜點（Sweet Spot）」。

因為這個匯率水準不只提升日本製造業成本競爭力，也有助於吸引企業增加國內投資，從經濟安全保障角度來看，同樣具有重要意義。

與此同時，會田卓司也批評，市場對圓安與通膨的理解存在嚴重誤區。他指出，許多人誤以為只要匯率維持150日圓，日本就會永遠維持高通膨。但實際上，匯率是「價格水準」，通膨則是「變化率」，兩者不能混為一談。

換言之，只要日本經濟逐漸適應150日圓的環境，匯率對通膨的推升效果本來就會慢慢減弱。他警告，現在市場過度強調「升息救日圓」，反而可能帶來長期風險。

因為若日本央行為了短期壓制圓安而大幅升息，雖然短期內可能讓匯率回到140日圓附近，但同時也可能打擊企業投資與內需復甦，最終導致市場重新對日本經濟失去信心，反而出現更嚴重的長期圓安。在他看來，真正能讓日圓走強的，不是急著升息，而是日本內需真正復甦。

只有當國內消費與投資擴張，讓市場相信日本經濟足以支撐更高利率時，實質利率才有機會轉正，進而吸引資金回流日圓。

因此，他認為日本現在最重要的，是先讓國內投資循環真正啟動；但他強調，這不代表日圓可以無限制貶值。若美元兌日圓進一步升破160甚至170，仍可能對家庭造成巨大負擔，屆時日本財務省很可能會透過積極干預阻止圓安失控。

會田卓司認為，最理想的情況是：日本經濟先在150日圓附近穩定運作，等待內需真正轉強後，再逐步走向溫和升值，而不是現在就急著用升息硬拉日圓回升。

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