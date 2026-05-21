SpaceX公佈重磅IPO申請 目標市值1.75兆美元

SpaceX週三（20日）公佈了IPO文件，目標市值1.75兆美元。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕太空探索公司SpaceX週三（20日）公佈了IPO文件，揭露全球首富馬斯克將公司未來押注於將這家火箭製造商轉型為AI巨頭的更多詳細內容。這次IPO可能重塑市場，目標市值高達1.75兆美元（約新台幣55.42兆元）。

《路透》報導，SpaceX的前景很大程度依賴目前仍不存在的技術和市場，從火星任務到太空AI資料中心。對於許多人來說，馬斯克將特斯拉打造成全球最有價值的汽車公司，並研發出全球首枚可以回收的火箭和最大的衛星網路，這些成就足以證明投資的合理性。

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這份文件鞏固了馬斯克對於SpaceX的嚴格控制，同時讓股東對於他的決策幾乎沒有發言權。文件表明，自2月初併xAI以來，AI領域變得多麼重要，這次併購推動了這家公司Q1大部份的支出和虧損。

這次上市可能使SpaceX成為美國市場首家掛牌市值超過1兆美元的公司，並將立即晉升成為全球市值最高的上市公司之一。

SpaceX的3個業務部門中，只有衛星網路業務星鏈（Starlink）為核心的連接部門在今年前3個月實現獲利。儘管星鏈創造了11.9億美元（約新台幣376.87億元）的營業利潤，但這仍不足以彌補公司在Q1的19.4億美元（約新台幣614.39億元）營業虧損，收入則為46.9億美元（約新台幣1485.32億元）。

馬斯克將xAI併入SpaceX，為公司帶來了新的能力和機會，但也帶來了驚人的支出，佔第1季101億美元（約新台幣6198.67億元）資本支出的76％，同時也帶來新的虧損。

根據提交的文件，公司計劃依靠尚未建立的技術來實現未來大部份的收入，包括在太空中運作由太陽能供電的資料中心，達成28.5兆美元（約新台幣902.59兆元）的潛在市場。

2002年成立以來，SpaceX透過發射大量的網路衛星，已成為全球最大的太空企業。率先推出可重複使用的火箭，改變了太空經濟局面，迫使貝佐斯的藍色起源（Blue Origin）等競爭對手跟進。

成功的股票出售有望將SpaceX的市值推上創紀錄的1.75兆美元（約新台幣55.42兆元），這將使這家公司成為史上首個掛牌市值即達兆美元的美企。文件顯示，馬斯克也將保留公司的85.1％的合併投票權。

SpaceX計劃最快在6月12日上市，並在6月4日啟動巡迴說明會（Roadshow），6月11日出售股票。如果SpaceX能實現1.75兆美元的市值目標，將超過沙烏地阿美（Saudi Aramco）在2019年的IPO規模，當時創下了全球最大的IPO，在利雅德以1.7兆美元（約新台幣53.83兆元）上市。

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