200萬存款、房子全飛了！獨子整理遺物崩潰 只因當年對老母說了「這句話」

200萬存款、房子全飛了！獨子整理遺物崩潰，只因當年對老母說了「陌生生」這句話。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有房子及1000萬日圓（約新台幣200萬）存款的78歲老婦佐藤洋子（化名），因心臟衰竭過世，當葬禮結束後，兒子哲也（化名）整理遺物時，在佛龕的抽屜裡發現了1封遺囑，上面明確寫著“所有財產都捐給指定的非營利組織”，而其導火線是當年老母親曾掏出積蓄替他還清數百萬債務，後來想同住卻被他用1句「雖然是家人，但妳對我來說完全是陌生人」狠心拒絕。如今，這句「陌生人」化作最痛的迴力鏢，讓面對意外命運的哲也震驚不已、悔不當初。

日媒報導，洋子獨居在埼玉縣，6個月前，因心臟衰竭過世，她的遺體在去世３天後才被發現，葬禮結束後，哲也整理母親遺物時，在佛龕的抽屜裡發現了1封經公證處公證的遺囑副本，遺囑上明確寫著“所有財產遺贈給指定的非營利組織”，而哲也的名字並不在上面。

請繼續往下閱讀...

洋子的遺產包括房產和約1000萬日圓的積蓄，「作為她唯一的兒子，哲也一直堅信最終會繼承所有遺產。為什麼她沒有給我這個親兒子留下任何東西，而是把所有財產都捐了出去？我感覺自己被徹底排除在外，起初我完全不明白為什麼」。

為了釐清原因，哲也聯繫了指定的受益人非營利組織，負責人透露，這其實是洋子長久以來「父母情誼」的另一面。

哲也過去曾有過一段不堪回首的往事：20多歲時，他捲入了一場投資騙局，欠下了巨額債務。據說當時，洋子動用了自己部分退休積蓄，替他還清了數百萬日圓的債務。如今，哲也已跳槽到1家大公司，收入也恢復了正常，但洋子仍然對他的理財能力有所顧慮。

此外，5年前，在哲也父親去世後，洋子要求和他們一起生活。當時，哲也一家正忙於孩子的入學考試和其他事情，最終，他說：“雖然我們是家人，但我們仍然是陌生人。我不能讓你這樣依賴我。”

“當時，我一心只想保住自己的生計……現在回想起來，我後悔說了那麼糟糕的話。”

據該非營利組織的1位代表稱，洋子多年來一直定期來訪諮詢，為她去世後的各項事宜以及遺產捐贈做準備。洋子告訴這位代表：“我兒子一直以來都對金錢不負責任，我曾經犯過一個錯誤，給了他一大筆錢。所以，留錢給他並不是個好主意。”

根據民法，哲也有權要求繼承相當於全部遺產一半的「法定繼承份額」，但哲也說，他尊重母親的決定，然唯一遺憾是當初用「陌生人」這個詞回絕了母親同住的要求，想到這點，他真希望在她生前時能好好地向她道歉。

「我母親並非有意騷擾我。她做出這個決定是因為她擔心我的未來。我尊重她的決定。但我認為她之所以什麼也沒說，是因為我用了「陌生人」這個詞。想到這一點，我真希望在她生前能好好地向她道歉，這是我唯一的遺憾。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法