入住豪華養老院4個月被逼瘋！7旬夫妻連夜出逃：簡直是地獄！

7旬夫妻入住豪華養老院，才4個月就逃離。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕花了大錢，買得到的奢華，卻買不到安穩的晚年。「那真是地獄般的日子……」1對7旬夫妻砸1000萬日圓（約新新台幣200萬）入住豪華養老院，準備過著奢華的晚年，但因住戶多數是前公司高管或社區有影響力的人物，在嚴重階級觀念與缺乏共同話題的無形高牆下，這對夫妻慘遭邊緣化，每天都活在被孤立與輕蔑的冷暴力中，久而久之，不只外人不想搭理，就連夫妻倆的日常交流也跟著降到冰點，在硬撐了4個月，為擺脫地獄般的生活，最後決定搬離。

日媒報導，“人們常說一分錢一分貨，事實也的確如此。我自然而然地認為，這條原則也適用於養老院。”75歲前高中教師遠藤正治（化名）講述了他在1家付費養老院的經歷。

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遠藤先生和太太年紀相仿，都曾是公立高中的教師，他們兩人共領取了近5000萬日圓（約新台幣1000萬）的退休金，每月領超過40萬日圓（約新台幣8萬）退休金，與一般老年家庭相比，他們的經濟基礎非常寬裕。

這對沒有孩子的夫婦開始考慮，一旦年滿70歲，就搬進1家私人付費養老院，最終選擇是位於市中心的收費養老院，內部裝潢堪比飯店，餐飲品質優良，並1次性支付了1000萬日圓（約新台幣200萬）的入住費，兩人每月的費用約為40萬日圓，是名副其實的「豪華」養老院。

然而，在搬進去僅僅幾週後，兩人開始注意到公共空間裡有牆壁將他們與鄰居分開。

“許多住戶都是前公司高管或社區有影響力的人物，休息室和餐廳裡的談話內容無非是吹噓他們過去的成功。”

對於一直生活在教師這個公共環境的遠藤夫婦來說，基於利潤和競爭的商業話題是陌生的。然而，問題不僅僅在於他們沒有共同的談話話題。

有1天，我在休息室聊天時，1位以前經營小企業的鄰居對我說：“老師的日子過得真好，不是嗎？不像私營部門，你們退休前都有保障，還能拿到不錯的退休金。你們根本不知道社會上真正的殘酷現實是什麼樣的。 ”

他的妻子美智子（化名）這樣描述她當時的感受：“我們的談話中總有1種居高臨下的語氣，1種‘教師脫離現實’的感覺。從那時起，我逐漸開始感到不自在。”

遠藤夫婦表示，儘管花了不少錢，他們仍然感到不自在，感覺被周圍的人瞧不起。他們說，他們持續感到沮喪，夫妻間的交流也越來越少。因為夫妻倆心情都不好，所以不想說話，我們都把自己關在房間裡，即使在房間裡也不說話…

在忍受了幾個月的那種生活方式後，這對夫婦得出結論，他們再也無法忍受下去了。4個月後，他們決定離開那家機構。

遠藤指出，最終雖只收回了約800萬日圓（約新台幣160萬）的入住費,即便如此，能夠擺脫那段地獄般的日子所帶來的解脫感，也遠遠超過了任何失望。

這對夫婦已經回到家，他們正在尋找真正適合他們的養老院，而不是只關注價格。

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