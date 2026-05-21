美股收盤》輝達盤後公布財報！道瓊強彈645點 台積電ADR漲逾2％

週三美股上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕市場預期中東衝突可能將獲解決，油價和美國公債殖利率下滑，加上科技股和晶片股上漲，週三美國股市從連續三天的拋售中反彈，而AI晶片大廠輝達盤後發布第一季財報，營收及業績預期皆超出預期，並追加800億美元股票回購計畫。道瓊工業指數上漲645.47點、1.31%，再度站回50000點以上，標普500指數上漲1.08%，那斯達克指數上漲1.55%，費城半導體指數勁揚4.49%，台積電ADR上漲9.01美元、2.29%，收在401.62美元。

綜合外媒報導，輝達（NVIDIA）2027財年第一季財報出爐，單季營收高達816.2億美元再度創下新高，年增率達85%。輝達預計第二季營收910億美元，也高於市場預期。財報公布後，輝達盤後一度跌3%，後跌幅收斂，當天收盤時則上漲1.3%。

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輝達發布財報前，樂觀情緒帶動科技股反彈，AMD上漲逾8%，英特爾上漲7.4%，美光上漲4.8%。

據媒體報道，美國總統川普告訴記者，美國政府與伊朗的談判已進入「最後階段」，市場對荷姆茲海峽重新開放燃起希望，西德州中級原油7月交割價下跌5.7%，收在每桶98.26美元。倫敦北海布倫特原油7月結算價下跌5.6%，收在每桶105.02美元。受此影響，美國公債殖利率也隨之降溫。

道瓊工業指數上漲645.47點或1.31%，報50009.35點。

那斯達克指數上漲399.65點或1.55%，報26270.36點。

S&P 500 指數上漲79.36點或1.08%，報7432.97點。

費城半導體指數上漲507.79點或4.49%，報11813.29點。

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