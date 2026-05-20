Grab回應「送中」疑慮！強調未用阿里雲、華為合作不含台灣

針對外界疑慮，Grab稍早發布聲明澄清，強調其主要雲端服務供應商為AWS。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕東南亞外送巨頭Grab今年3月下旬宣布，以約6億美元收購台灣foodpanda業務，相關併購案目前已送交公平交易委員會審查。不過，近日有報導質疑，Grab的地圖資訊與用戶資料可能存在傳送至中國的風險，引發外界關注。

對此，Grab稍早也透過公關公司發布聲明澄清，強調其主要雲端服務供應商為亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services，AWS），Grab App的所有數據皆儲存於中國大陸以外的安全數據中心，主要集中在新加坡，並擁有嚴格的權限管理與稽核監控機制。

請繼續往下閱讀...

此外，針對近期外界關注的合作夥伴關係，Grab也特別澄清與Huawei華為服務的合作範圍，旗下Grab Maps與華為Petal Maps的合作僅限於新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸及柬埔寨等八個東南亞市場，並且不涉及任何用戶資料，台灣並不包含在該合作協議中。

Grab強調，Grab Maps與華為之間的合作並無任何涵蓋台灣市場，也承諾將「永久持續維持此作法」。

同時，Grab明確表示，並未使用阿里雲（Alibaba Cloud）儲存App相關數據，如前所述，AWS是Grab核心營運與基礎設施數據儲存需求的主要雲端服務供應商。

在股權結構方面，Grab表示，公司投資人結構高度國際化，其中超過半數資金來自美國，其次為日本、英國與新加坡。依照Grab的雙重股權架構，集團共同創辦人兼執行長陳炳耀擁有多數投票權，因此公司策略決策主要由新加坡管理團隊獨立制定。

Grab也說明，Uber目前持有約13%的普通股，但投票權低於4%，相關持股源自2018年Uber出售東南亞業務給Grab的交易；此外，Uber並未參與Grab日常營運管理，來自Uber的董事也已迴避所有與台灣相關的董事會決策，其他主要股東則包括SoftBank與Toyota Motor Corporation 。Grab指出，目前並無已知持股比例超過5%的中國機構投資者。

針對近期外界對市場競爭、數據安全與公共利益等議題的討論，Grab指出，公司相當重視相關疑慮，並承諾遵循台灣《個人資料保護法》、數據治理與網路安全等相關規範。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法