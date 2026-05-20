英業達擴大恩智浦合作範圍 聚焦車用邊緣AI應用落地

英業達集團為了深化車用電子布局，決定攜手恩智浦擴大合作範圍。（英業達提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）管理層今天表示，集團為了深化車用電子布局，決定攜手恩智浦（NXP）擴大合作範圍，從原先的超寬頻（UWB）技術進一步延伸至電動車「區域控制架構」（Zonal Control Architecture）領域，鎖定「軟體定義車輛」（SDV）趨勢，加速48V車用架構與邊緣人工智慧（Edge AI）應用落地。

英業達指出，集團與恩智浦自2024年展開合作開始，已先後投入車輛安全存取與空間感知等技術應用，如今隨著汽車產業朝向SDV架構演進，合作重心也進一步轉向車輛電子系統核心的「區域控制系統」。雙方今年3月已完成以恩智浦CoreRide Z248區域參考系統為核心的聯合實驗室專案，該平台支援48V電力分配與智慧資料傳輸，可有效降低車內線束複雜度，協助車廠縮短開發週期並加速新車上市時程。

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接續前一階段成果，英業達5月將舉辦「Joint Lab 2.0」展示活動，並以恩智浦最新S32K5微控制器（MCU）家族作為核心展示平台。S32K5具備最高800MHz多核心運算能力，透過硬體隔離技術整合多項車載應用，以及搭載乙太網路交換器與控制器區域網路（CAN）加速器，降低車載通訊延遲。同時也導入嵌入式磁阻式記憶體（MRAM）技術，支援電動車高頻率的空中下載更新（OTA）需求，並內建神經處理單元（NPU），強化邊緣AI運算能力。

英業達此次除了參與硬體設計，也扮演聯合設計製造（JDM）合作角色，協助將恩智浦的半導體平台轉化為可量產的區域控制解決方案，進一步強化車用電子布局。英業達車用電子事業副總經理李瑞進表示，透過Joint Lab 2.0，集團將向市場展示如何把S32K5整合至區域架構中，協助車廠打造更安全、高效且具備彈性擴充能力的SDV平台。

市場觀察，隨著電動車電子化程度持續提升，車廠正逐步從傳統分散式電子架構，轉向集中化與區域化控制模式，以降低線束重量、提升能源效率，並強化OTA與AI應用能力，區域控制架構也成為下一世代電動車的重要發展方向。

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