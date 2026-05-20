金融帳連63季淨流出 累計金額逾兆美元

根據央行統計，第一季經常帳順差625.3億美元，較上季增加328.4億美元，其中最大貢獻來自商品貿易順差580.1億美元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布第一季國際收支統計，受惠AI需求與新興科技應用持續熱絡，台灣首季出口、進口金額同步改寫歷史新高，帶動經常帳順差達625.3億美元，創歷年單季次高紀錄。央行並樂觀看待AI動能延續，預期未來幾季經常帳順差可望維持600億美元以上水準。

根據央行統計，第一季經常帳順差625.3億美元，較上季增加328.4億美元，其中最大貢獻來自商品貿易順差580.1億美元。

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央行官員指出，AI與新興科技需求持續推升出口動能，第一季出口與進口規模雙雙刷新歷史紀錄。由於目前AI基礎建設、邊緣運算及相關設備投資仍持續進行，若AI需求延續，對未來幾季商品貿易與經常帳表現仍抱持樂觀看法。

在金融帳方面，受到中東地緣政治升溫影響，外資減持台股，加上國內資金持續布局海外資產，第一季金融帳淨流出648.6億美元，同樣也是歷史次高，並已連續63季、超過15年呈現淨流出，累計淨流出規模超過1兆美元，續寫史上最長淨流出紀錄。

央行指出，第一季金融帳淨流出主要來自證券投資淨流出415.1億美元，為歷史次高。其中，居民對外證券投資淨增加161.7億美元，主要是銀行部門增持國外債券，以及民間部門增加海外股權證券投資；另一方面，非居民證券投資則淨減少253.4億美元，創歷史新高，主因為外資減持台股。

央行官員表示，外資減持台股一方面是反應當時中東地緣政治升溫後的避險情緒，另外，也因為台股處於高檔，部分外資獲利了結所致，不過，外資調節比較偏向短期的避險操作，台股基本上仍有一定支撐。

值得注意的是，過去居民對外證券投資多由壽險業主導海外債券布局，但近幾季則明顯轉由銀行部門扮演主要角色。

央行補充，經常帳順差國家多呈現資金淨流出，如日本、新加坡、南韓、德國與台灣等，因此金融帳淨資產增加屬正常現象。

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