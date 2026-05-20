納智捷完成交割 裕隆三義廠續代工生產鴻華Bria、Carvia電動車

納智捷股權移轉已於4月10日完成，自第二季起不再納入合併報表，但裕隆集團作為鴻華先進大股東，三義廠全力支持量產及出口所需的產能，目前n7、Bria和即將上市的Carvia全部都是裕隆汽車負責生產。（鴻華先進提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）汽車今天召開法說會，裕隆表示，納智捷股權百分之百移轉給鴻華先進已於4月10日完成交割，但裕隆三義廠將全力替鴻華先進代工生產FOXTRON Bria和Carvia，將集團資源聚焦於核心製造與電動化轉型。

裕隆表示，第一季台灣新車市場總銷量約9.6萬輛，較去年同期減少3%，衰退主要集中於燃油車，純電車與油電混合車則逆勢成長，反映消費者對電動化與節能車款的需求持續升溫。

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裕隆評估第一季屬於政策與需求調整的過渡階段，隨著外部環境逐步明朗、遞延需求有望釋出，下半年動能可期，2026年台灣車市銷量將與2025年持平或小幅成長。

裕隆第一季合併營收為169.75億元，雖與車市趨緩走勢一致，但營業利益約15.3億元較去年同期與上季雙雙成長，財務結構扣除裕融影響後實質負債比約30%，第一季營業活動現金流入達38.25億元，期末現金及約當現金合計130.18億元，整體財務體質穩健。

集團結構調整方面，納智捷股權移轉已於4月10日完成，自第二季起不再納入合併報表，預估每年減少約40億元營收認列，但裕隆集團作為鴻華先進大股東，裕隆汽車三義廠全力支持量產及出口所需的產能，目前n7、Bria和即將上市的Carvia全部都是裕隆汽車負責生產。

能源服務業務方面，重心已由儲能電池轉向動力電池，並積極投入儲能工程建置與維運，聚焦「表後儲能」應用，近期將有較大規模出貨，並已將服務觸角延伸至用電大戶市場，成長潛力值得關注。

資產運用與海外布局同步推進。新店裕隆城運營穩定，已成為新北重要消費據點，年租金收入達5億元。海外市場以菲律賓為主軸，與當地指標性保修品牌展開加盟合作，積極擴大保修服務版圖。

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