IEAT推動數位貿易10年 引領台灣跨境新布局

IEAT舉行2026商機機會與專案資源交流會。（左起）IEAT副秘書長蔡順達、亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希、IEAT秘書長黃文榮、台科大資管系特聘教授盧希鵬及台智雲執行長周秉輝。圖為IEAT提供

〔記者王孟倫／台北報導〕台北市進出口商業同業公會（IEAT）成立80周年，同時也是推動數位貿易與跨境電商發展第10年。IEAT於5月20日舉辦「IEAT數位貿易十年再進化：2026商機機會與專案資源交流會」，邀集產學專家、國際電商站點及AI產業代表，共同探討 AI 時代下，企業如何迎向下一階段數位貿易與跨境供應鏈升級新局。

IEAT秘書長黃文榮表示，IEAT在10年前即看見全球貿易型態改變，率先投入跨境電商與數位貿易推動工作，持續整合國際平台、數位服務商、政府與產學資源，推動企業數位升級與跨境布局，也逐步帶動台灣跨境電商與數位貿易生態圈成形與快速發展。

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黃文榮指出，這十年來，IEAT持續從產業趨勢研究、政府資源整合、人才培育到企業實戰應用等面向推動數位貿易發展。累計已發行超過40本研究專刊、發布600篇以上產業文章，串聯超過6個政府單位與20項以上輔導資源；另透過CEPT跨境電商認證與產學合作，已與75個以上校系合作、累計超過2,000人次參與學習及認證，在企業培訓方面，更累積超過800場課程與超過6萬人次參與，逐步建立台灣數位貿易服務生態圈與轉型量能，IEAT「做數位貿易的功課、更要做台灣的智庫」。

IEAT跨境電商小組召集人、亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，自2017年亞馬遜全球開店在台灣落地以來，見證台灣出口跨境電商與數位貿易快速成長，企業也逐步從「跨境銷售」走向「全球品牌經營」。隨著 AI 時代來臨，未來企業競爭將更重視數位能力、品牌信任與營運效率，台灣品牌若能結合 AI 與跨境電商業者資源，將有機會加速拓展全球銷售版圖市場。

IEAT數位創新研究小組召集人、華碩集團的台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝指出，AI時代下，企業真正需要的不只是技術，而是完整的落地應用與產業協作。台智雲AI超算加速器計畫首創「AI創新聯合體」模式，協助台灣企業鏈接台灣優秀AI新創進行AI共創轉型，未來和IEAT共同合作，透過IEAT平台串聯AI、跨境、數位工具與服務資源，將有機會讓更多企業降低導入門檻，加速數位升級與轉型。

台灣科技大學盧希鵬特聘教授以「AI時代下的供應鏈與決策幻覺」為題進行專題演講。他指出，AI 正在改變企業供應鏈與決策模式，但當企業過度追求最佳化、高效率與確定性時，反而可能讓供應鏈失去面對未知風險的韌性。

此外，台北市立大學林郁翔副教授及東吳大學高昶易副教授，也分別從台北新貿獎企業案例、企業數位化與數位導入等角度，分享台灣企業第一線轉型觀察，也預示企業數位貿易的發展是台灣的產業必走道路。

台灣外貿持續創高，受惠於半導體及科技產品需求暢旺，帶動強勁的出口與相關投資動能。但是，企業面對的挑戰已不只是接單，而是供應鏈韌性、即時決策與全球布局能力，IEAT如何看這個關鍵轉折？

黃文榮說，IEAT對當前企業的營運現況有三點觀察：第一，台灣企業競爭已從「接單能力」走向「決策能力」。

過去企業關心有沒有訂單，但現在更重視能不能快速決策、即時調整與穩定交付。尤其AI開始進入企業營運後，企業比的已不只是價格，而是在交易的前中後可以發揮的作用包括數據能力、供應鏈韌性與市場反應速度。

第二，這波出口創新高，背後不只是AI需求，更反映出台灣長期累積的科技製造、生態鏈與供應鏈能力。企業已經不是單純運用AI 工具來「賣出去」，而是同步在AI的發展中自己如何透過AI數位工具，提升整體營運效率與全球布局能力。

第三，企業開始從「做出口口」轉向「做品牌」。從跨境電商的台北新貿獎歷年企業案例可以發現，真正走得長遠的企業，通常不是最低價，而是具備品牌力、數位化能力與市場洞察能力。台灣下一階段挑戰，不只是出口成長，而是提升整體貿易品質與國際競爭力把「做出」轉向「做品牌」。

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