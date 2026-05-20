輝達6兆美元「最後一哩路」還要多久？外媒：比你想的還要快

輝達目前的市值為5.34兆美元，如果財報發布後市場反應足夠強烈，今年底前市值有望突破6兆美元大關。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達今年的股價表現仍輕鬆超越標普500指數，其市值近期一度突破5.5兆美元大關，儘管之後略有回落。輝達將於週三（20日）盤後公佈第一季財報，該公司目前的市值為5.34兆美元，如果財報發布後市場反應足夠強烈，市值有望突破6兆美元大關。

值得注意的是，輝達的營收在過去兩個季度加速成長，凸顯市場對其晶片的強勁需求，並打破了人工智慧泡沫的任何說法。

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華爾街分析師預計，該公司第一季營收將成長79.6%，達到791億美元，調整後每股盈餘將翻倍以上，從0.81美元增至1.77美元。這似乎是一個很高的目標，但執行長黃仁勳的評論以及同行的報告都表明，該公司業務仍然強勁。

目前人工智慧供應鏈存在多個瓶頸，這不僅推高價格，也顯示需求正在快速成長。輝達預計，第一季毛利率將提升至74.9%-75%，也反映價格上漲的影響。

輝達以往的業績一直超出預期，因此該公司再次超越預期似乎合情合理，但這並不一定意味著股價會上漲。股價上漲也取決於業績指引、管理層評論以及市場情緒。

根據輝達週二的收盤價計算，該股需要在周四之前上漲12%，才能成為有史以來第一檔市值達到6兆美元的股票。

外媒The Motley Fool報導，即使輝達本週不太可能實現兩位數的漲幅，但該公司最終將達到6兆美元的市值，而且很可能在今年實現。

輝達目前的預期本益比僅27倍，與標普500指數相近。輝達的成長動能不會就此消失，如果它能保持目前的良好勢頭，股價只會一路上漲，這意味著6兆美元的目標可能比大家想像的來得更快。

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