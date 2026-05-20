英特爾停供舊款處理器 迫使PC廠改用18A晶片

美國晶片大廠英特爾正向美國、中國和台灣的筆記型電腦和桌上型電腦製造商施壓，要求他們使用英特爾18A處理器來設計電腦系統。英特爾實際上已停止向消費市場供應舊款Intel 7系列處理器，迫使OEM廠商若不是用18A處理器設計電腦系統，就得放棄使用。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國科技新聞網站《Tom′s Hardware》引用日本媒體報導，美國晶片大廠英特爾正向美國、中國和台灣的筆記型電腦和桌上型電腦製造商施壓，要求他們使用英特爾18A處理器來設計電腦系統。多位業內人士向透露，英特爾實際上已停止向消費市場供應舊款Intel 7系列處理器，迫使OEM廠商若不是用18A處理器設計電腦系統，就得放棄使用。

這次施壓行動涵蓋了英特爾的Panther Lake（Core Ultra Series 3）和 Wildcat Lake（Core Series 3）處理器，這2款處理器均採用18A 製程製造。英特爾告訴合作夥伴，這些晶片的供應情況比其舊款的 Alder Lake、Raptor Lake 和 Arrow Lake 產品更為充足。

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英特爾已將其有限的Intel 7產能，轉向利潤率更高的伺服器和工業客戶。1名消費級PC製造商的高階主管表示，工業用途CPU的利潤率比消費級CPU高出約20%，而且現在幾乎不可能再獲得Intel 7的配額。

從消費級筆記型電腦和桌上型電腦 CPU（例如 Raptor Lake）到 Xeon 6 Granite Rapids伺服器處理器，Intel 7仍是英特爾產品線的重要組成部分。隨著人工智慧（AI）驅動的資料中心 CPU 需求在 2025 年之前持續成長，英特爾有意將 Intel 7晶圓的開工量轉移到資料中心和AI部門，因為 Xeon 處理器在這些領域能夠帶來更高的平均售價和利潤率。

英特爾財務長辛斯納（ David Zinsner） 在去年 10 月的英特爾發布第3季財報的電話會議上證實，Intel 7和Intel 10的產能限制了該公司滿足資料中心和客戶端產品需求的能力，英特爾目前沒有擴大 Intel 7 產能的計畫。

另1名PC製造商的高層主管表示，他們訂購了100顆Intel 7處理器，結果只收到了30顆，其中10顆還是他們並未訂購的18A製程晶片。 這名主管說：「我們被告知，如果我們不接受這些18A CPU，它們就會被提供給其他PC製造商。」

對此，英特爾發布聲明表示，Core Series 3處理器是其客戶戰略的關鍵組成部分，但並未證實是否正在積極引導客戶採用18A製程晶片。

報導指出，許多PC製造商最初只設計和生產了少量採用18A處理器的機型，目的是為了配合英特爾的新品發布，而非因應消費者需求。1名業內人士指出： 「坦白說，PC製造商去年設計了一些採用18A處理器的機型，主要是為了幫英特爾忙，因為這款晶片價格昂貴，而且由於定位高端，市場需求相對較小。」

但報導說，如今情況已經發生了變化，因為想要獲得CPU配額的OEM廠商，實際上被迫使用英特爾更新、更昂貴的晶片來重新設計其產品線。

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