AI大補丸 4月外銷訂單874.5億美元 年增48％連15紅

經濟部統計處今（20日）公布，4月外銷訂單874.5億美元，接單額寫下歷史次高紀錄。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕新興科技應用商機持續熱絡，外銷訂單續吃大補丸。經濟部統計處今（20日）公布，4月外銷訂單874.5億美元，接單額寫下歷史次高紀錄，僅次於今年3月的911.2億美元，4月接單額依然保持兩位數成長，年增48.1%，連15個月正成長。

統計處長黃偉傑說明，4月外銷訂單874.5億美元，月減4%，年增48.1%，主因人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務需求持續強勁，帶動相關供應鏈需求擴張，加以國際原物料價格上漲所致。

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按貨品別觀察，受惠新興科技應用商機維持熱絡，推升資訊通信及電子產品接單額成長，4月接單分別年增89.7%、45.9%；光學器材因光學檢測及量測設備、光學鏡頭訂單續增，4月接單年增5.8%。

傳產部分，4月多類傳統貨品接單繼上月翻正後持續正成長，黃偉傑說明，受惠於半導體業者積極擴充產能，以及AI相關供應鏈需求續增，加上國際原油及主要金屬價格較上年同月增加，主要傳統貨品4月接單續呈上揚，其中機械年增23.4%，塑橡膠製品年增8.2%，基本金屬年增4.5%，化學品年增0.5%。

4月外銷訂單海外生產比48.1%，較上年同月上升1.4個百分點，主因高海外比的資訊通信產品接單金額增加所致。

主要接單地區中，美國來源訂單329.2億美元，佔整體來源比例37.6％，其次是東協179億美元，佔比20.5％，中國大陸及香港則約152.7億美元，佔比17.5％位居第三。

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