台股520勉強守4萬點！00940「5棄嬰」遭屠殺 投信賣超第1是它

台股520勉強守4萬點！00940「5棄嬰」遭屠殺，投信賣超第1是旺宏。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股520在多空交戰，指數上沖下洗，在晶圓雙雄、記憶體、光電、AI股等電子股遭突襲下，指數一度跌破4萬點，終場跌154點，勉強守住4萬點，雖然投信續挺台股，買超89.37億元，然正值多檔ETF換股，其中又以00940「棄嬰」最慘，前10大賣超中就佔了5檔，不過，賣超第1不是ETF棄嬰，而是記憶體中的旺宏，遭倒貨7923張，受此影響，股價跌2.08%，收141元，成交量達11.24萬張。

至於00940的棄嬰則有金寶、仁寶、矽格、啟碁和長榮。

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週三（20日）投信賣超前10大個股，依序為旺宏（2337）7923張、仁寶（2324）4734張、中信金（2891）3888張、台新新光金（2887）3165張、矽格（6257）3018張、南亞科（2408）2740張、啟碁（6285）2555張、金寶（2312）2493張、長榮（2603）2440張、鴻海（2317）2326張。

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