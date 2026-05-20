AI需求帶動出口旺 渣打銀上修今年我GDP成長衝9.5％

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安。（圖為渣打銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，在人工智慧強勁需求帶動下，台灣第1季出口與科技產業表現強勁，經濟成長動能顯著提升。因此，渣打集團全球研究團隊上修2026年台灣經濟成長率預估，由原先的7.6%大幅調整至9.5%。

胡東安發布最新台灣經濟研究報告，當中指出，台灣經濟表現優於預期，第1季GDP年增率達約13.7%，創下近39年單季最高紀錄，這主要得益於實際出口高達35.3%的快速成長，顯示台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位持續強化，尤其受惠於高階晶片與先進製程需求持續攀升。不過，隨著比較基期墊高，下半年同期的成長動能預期可能將趨緩，尤其在第4季度，出口和GDP的同期成長將受到一定影響。

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他分析，出口仍為本輪成長的核心驅動力，特別是電子與資訊通信技術產品出口訂單仍然強勁，前4個月較2025年同期成長66%，成為支撐成長的關鍵支柱。此外，台灣在高階晶片生產的領先地位，得以讓科技產業持續受惠於AI超級週期。儘管4月份以美元計價的出口成長放緩，但仍保持強勁，年增39%，而第1季年增則為51.1%。在AI應用快速擴展下，台灣半導體產業的競爭優勢更加突顯，有助於在全球供應鏈重組與地緣政治不確定性中穩佔關鍵位置。

在內需方面，第1季民間消費較去年同期成長4.9%，預估消費信心可能持續。市場情緒改善主要來自於民間消費成長受到政府現金發放政策支持，以及最低工資上調與科技股推動的股市大幅上漲，進而帶動整體財富效應。

然而，胡東安提醒，台灣內需回溫但結構分化，K型經濟特徵延續。科技產業與傳統產業間的成長落差持續擴大，意味著經濟成長紅利主要集中於科技相關產業，而多數勞動人口所在的傳統產業仍面臨成長動能不足的挑戰。考慮到近90%的台灣勞工從事非科技產業，消費大幅度復甦的基礎可能尚未穩固。同時，企業投資持續向AI與高科技領域集中，包括產能擴張及智慧財產投資；相較之下，金屬、機械與紡織等傳統產業則受到外需放緩與成本壓力影響，需要另闢成長蹊徑。

關於通膨與利率走勢，在能源價格與輸入型通膨的影響下，預期台灣通膨短期內可能突破2%的警戒線，但在下半年後期可望趨於穩定。目前，渣打集團全球研究部預期，今年台灣央行仍將維持2%的政策利率不變。不過，K型經濟結構將構成限制因素，若消費需求持續走強，將使企業具備轉嫁成本的能力，通膨風險可能進一步升溫，進而增加下半年升息的可能性。

最後，外部風險依然存在，供應鏈與地緣政治仍是變數。迄今為止，全球需求似乎並未受到中東衝突的顯著衝擊，這可能與3月份的提前囤積庫存有關。然而，更廣泛的進口通膨和全球需求放緩仍是經濟成長的風險。儘管晶片製造業受到的影響可能較小，AI相關需求可能保持強勁，但對價格更為敏感的傳統產業受到的影響可能更大。

主要外部風險包括中東衝突推升能源價格、全球需求波動影響出口，以及半導體供應鏈若受干擾恐影響後續成長動能。不過，多項產業研究表明，鑑於台灣晶片製造商擁有充足的原材料儲備和多元化策略，更有能力抵禦中東衝突造成的供應中斷，這對台灣的產業和出口前景來說是個有利現象。

胡東安總結，AI正在重新定義台灣經濟的成長曲線，但內需結構分化與通膨壓力，將成為影響2026年政策與市場走向的關鍵變數。

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