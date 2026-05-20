世紀民生、菲律賓 FUKUNG AGRICULTURE 簽署合作備忘錄 布局農業無人機市場

世紀民生、菲律賓 FUKUNG AGRICULTURE 簽署合作備忘錄，布局智慧農業無人機市場。（世紀民生提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕世紀民生（5314）宣布與菲律賓農業市場合作夥伴 FUKUNG AGRICULTURE 簽署合作備忘錄（MOU），世紀民生表示，雙方將共同推動無人機在智慧農業領域的應用發展，將加速相關技術於菲律賓市場落地，並推廣到全菲律賓的農用市場，此舉不僅代表世紀民生正式插旗東南亞智慧農業版圖，也為無人機業務注入全新成長動能。

世紀民生表示，隨著全球氣候變遷與勞動力短缺挑戰加劇，傳統農業向數位化、精準化轉型已成剛性需求。東南亞作為全球重要糧倉，近年各國政府正大力推動智慧農業政策。世紀民生看準菲律賓龐大的農業升級潛力，透過本次與在地資源深厚的 FUKUNG AGRICULTURE 合作，將全面導入前瞻的農業無人機技術。

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世紀民生表示，此次合作將聚焦於四大農業無人機核心技術應用的導入：包括全時農地巡檢、農藥與肥料噴灑、作物健康監測，以及後端的智慧農業管理及農業數據分析等應用。藉由世紀民生在無人機科技軟硬體整合優勢，不僅能協助菲律賓農戶大幅降低人力、化學藥劑成本、提升農業效率，更能透過數據回傳提升作業效率、農業管理精準度，實現綠色精準農業。

世紀民生進一步表示，菲律賓為東南亞指標性農業大國，隨著無人機技術成熟，其應用已從單純的「勞力替代」升級為「智慧管理工具」。世紀民生憑藉自身在無人機系統整合、智慧應用方案與核心技術開發的厚實基礎，結合 FUKUNG AGRICULTURE 在菲律賓當地的通路資源與市場推廣經驗，加速推動商業化運營，並持續深化東南亞市場布局。

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