賴清德總統就職2周年 勞動部盤點5大施政成果

總統賴清德就職兩周年，勞動部公布施政五大成果（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕總統賴清德今日就職滿兩周年，勞動部盤點過去2年的施政成果，包含營造友善家庭職場、維持基金水位與退休權益、多管齊下守護勞工權益、強化職場減災與職災保護及促進勞動力開發運用等5大項，允諾將持續以「尊嚴勞動，友善職場」為目標繼續努力。

1、營造友善家庭職場 降低新手爸媽育兒負擔

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推動「育嬰照顧彈性化新制」，勞工可彈性申請最高 30 日彈性育嬰假，享 8 成薪資補貼；「家庭照顧假」亦可按小時請。新制成效佳，近 4 成案件以日申請，顯著提升男性參與育嬰比例，至2026年第1季達32.3%。此外，生育可請領勞保生育給付加碼補助每胎至 10 萬元。5 月起更推動「強化企業托育新制」，最高補助企業 600 萬元設立或升級托兒設施。

2、維持基金水位 確保勞工保險給付及退休權益

為穩定勞保基金，政府自 2020 年起累計撥補達 5170 億元，至 2026 年 3 月底基金餘額達 1 兆 4047 億元；整體勞動基金規模達 8 兆 1874 億元，2025 年投資收益 1 兆 1177 億元，收益率 16.06%創歷史新高。《勞工保險條例》已修正將政府撥補及最後支付責任入法。另督促企業足額提撥舊制勞退準備金，2025 年足額提撥率達 99.82%。

3、多管齊下守護勞工權益

薪資方面，最低工資連續 10 年調漲，月薪升至 2 萬 9500 元、時薪 196 元。權益保障上，2024 至 2025 年補助地方處理 3 萬 6000 餘件勞資爭議調解，成立率逾 5 成；與法扶合作提供訴訟扶助逾 5000 人，近 7 成勝訴並爭取逾 6.6 億元。此外，健全外送產業的《外送員權益保障及外送平臺管理法》已三讀通過，將於今年 7 月 21 日正式上路。

4、強化職場減災與職災保護

完成《職業安全衛生法》近 10 年最大規模修法，強制大型工程納入安全風險評估並落實承攬管理；增訂「職場霸凌防治」專章，違法雇主最高可處 300 萬元罰鍰。今年啟動 3 年期「強化職場減災行動計畫」，針對高職災與高違規企業實施擴大停工、名單公開及限期改善。兩年間共實施勞檢逾 13.8 萬場次、安檢逾 34.5 萬場次。

5、促進勞動力開發、運用及提升

「婦女再就業計畫」放寬不限家庭因素，離開職場 180 日以上受僱滿 30 日即可請領最高 6 萬元獎勵。發布中高齡就業促進計畫，並修正「五五就業獎勵」調降部分工時工資門檻、縮短請領條件。因應缺工推動「跨國勞動力精進方案」，首創企業為本勞加薪 2000 元即可換取外國技術人力配額，至 4 月底已核准 1699 家企業，惠及 3456 名本勞。

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