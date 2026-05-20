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主動台股ETF正夯 凱基投信再發首檔「不配息」主動台股ETF凱基00407A

2026/05/20 15:15

凱基金控旗下凱基投信，率先申請發行首檔不配息主動台股ETF「凱基台灣主動式ETF基金（00407A）。（業者提供）凱基金控旗下凱基投信，率先申請發行首檔不配息主動台股ETF「凱基台灣主動式ETF基金（00407A）。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕挾著首檔不配息台股ETF「凱基台灣TOP 50（009816）」，上市3個月就突破千億規模、受益人數達72.9萬人的成績，凱基投信率先申請發行首檔不配息主動台股ETF「凱基台灣主動式ETF基金（00407A），已正式獲准募集，期望充分發揮時間複利滾雪球效應。

凱基投信統計，目前市場上已發行、正在募集，及獲准即將募集的20檔主動式台股ETF，共有3檔年配息、1檔半年配、12檔季配息，以及3檔月配息，僅有主動凱基台灣（00407A）是不配息產品。

凱基投信指出，不配息再投入的機制設計，將有助充分發揮時間複利滾雪球效應；因此在投資人對於不配息策略逐漸認同與需求提高的趨勢下，繼成功推出凱基台灣TOP 50（009816）上市後，再次採取不配息策略，推出主動凱基台灣（00407A），為投資人提供兼具主動選股能力與追求超額報酬機會的投資工具。

主動凱基台灣（00407A）採用融合「基本面（Fundamental）」與「量化（Quantitative）」分析的選股策略，讓選股邏輯兼具洞察產業研究、質化選股的「精」，及嚴謹科學機制、量化選股「準」的優勢，透過結合兩種選股策略的優點，用系統、科學的進化方式調整投資組合，運用「人機協作」的選股機制，有望更即時貼近市場變化，也有助提升投資紀律與決策效率，進而為投資人追求具潛力的長期報酬。

主動凱基台灣（00407A）基金募集期間發行價10元，預計於6月4日至6月10日間展開募集，經理費每年0.75%，保管費每年0.035%，首創主動台股ETF不配息機制，可望讓主動選股策略與時間複利效果充分結合，以創造更具競爭力的長期表現為追求目標。

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