台美攜手打造無牆半導體教室 陽明交大、普渡大學推出「半導體學院」

陽明交大、普渡大學共推「半導體學院」，攜手打造無牆半導體教室。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台美攜手合作先進技術教學走向國際！陽明交大與美國普渡大學歷經近3年規劃，攜手推出「半導體學院（Semiconductor Academy）」線上課程，並正式對外開放全球報名。校方表示，盼協助全球培育半導體關鍵人才，並將台灣成熟的科技人才培育模式推向國際。

該線上課程是陽明交大與普渡大學「台美半導體人才躍升計畫」（Taiwan-U.S. Semiconductor Workforce Advancement Program, SWAP）的一部分，期望能強化陽明交大甚至是台灣在半導體領域的領先地位，同時彰顯大學與台灣的國際責任。課程結合2校於半導體領域的教學與研究優勢，打造彈性、模組化且與產業需求高度接軌的學習體系，為培育全球半導體人才帶來新模式。

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陽明交大校長林奇宏表示，半導體產業正面臨快速變革與人才需求持續擴張，「半導體學院」課程的開設，奠基於2校長期且深厚的合作關係，不僅整合雙方在教育與研究的優勢，也有助於建立跨國人才培育機制。此一模式將台灣長期累積的人才培育經驗，結合國際資源進行雙向共育人才模式，對全球半導體人才發展具有指標性意義。

陽明交大國際半導體策略辦公室執行長曾院介說明，「半導體學院」於普渡大學線上學習平台上架，共規劃5大模組、21門課程，其中18門課程由陽明交大開設，普渡大學提供3門課程。課程內容涵蓋AI 晶片設計、封裝與可靠度、半導體材料與元件，以及供應鏈管理等關鍵半導體主題 ，強調實務應用與跨領域整合，提供全球有意願的學習者彈性規劃學習進度，並可透過測驗機制強化學習成效，完成後可獲頒結業證書。

此外，本課程也同步於全球半導體專業數位學習平台SEMI University（SEMI U）中，串聯國際產業與學習資源，有助於將陽明交大的學術能量推廣至全球舞台，進一步擴大課程的國際影響力。

陽明交大與普渡大學自2022年共同建立「半導體國際人才培育平台」以來，隔年進一步簽署「台美半導體人才躍升計畫（SWAP）」，以聯盟形式推動全球適用的人才培育體系，並結合產業與學界資源，強化台美在半導體領域的戰略連結。此一計畫亦被視為台灣與美國頂尖大學之間，在半導體領域共同推動人才培育的首例與具體實踐。同年雙方完成交換學生合約及線上課程合作備忘錄，逐步落實合作面向。

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