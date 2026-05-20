7-ELEVEn展店拚萬家？董事長羅智先：未設天花板

統一超商（2912）今日召開股東常會，統一超商董事長羅智先表示，7-ELEVEN展店未設天花板，台灣連手搖茶飲店都開了1萬多家了，很有趣的現象。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）今日召開股東常會，統一超商董事長羅智先表示，7-ELEVEN展店未設天花板，台灣連手搖茶店都開了1萬多家了，很有趣的現象。

統一超商已在全台開出7300多家7-ELEVEN，若加上智FUN機等多元服務據點，全台服務據點已突破8360家。

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被問到7-ELEVEN未來展店數是否有機會破萬家？羅智先說，7-ELEVEN展店數未設天花板，依需求決定。他強調，7-ELEVEN 現在商品結構和過去已大不相同，商品占比下降、服務性項目、鮮食比重持續上升，「雖然掛著同樣招牌，但內容已經改變很多，而且還會持續改變」，難以判斷飽和點。

若將現在台灣所有超商相關通路加總，已超過1萬家，連手搖茶店都超過1萬家，現象很有趣，7-ELEVEN每年展店都有固定的步驟在走。

他直言，零售業其實是一個非常殘酷跟現實的，它跟製造業不一樣，製造業產品一出去以後，它會有一個緩衝時間啊。

可是零售業是每天在結帳，消費者是否買單可迅速驗證，所以，如果我們不能讓消費者高興，當天晚上我們就虧錢了，「所以不能讓消費者不高興。」

集團正在嘗試多種模式，但調整仍以商品與目標客群為核心，如「寬類窄品」或「窄品類寬」，各有特色、優劣。

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