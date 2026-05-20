ESG轉型論壇》邱月琴：引導資金流向地球友善領域 帶動企業永續轉型

第一銀行董事長邱月琴表示，永續不僅止於節能減碳，生物多樣性的平衡更是刻不容緩。（記者羅沛德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕第一銀行在5月22日「國際生物多樣性日」前夕，攜手《自由時報》於今日舉辦「2026第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，第一銀行董事長邱月琴表示，永續不僅止於節能減碳，生物多樣性的平衡更是刻不容緩，第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），全力推動生物多樣性永續行動，透過各項綠色永續金融商品與優惠融資專案，引導資金流向地球友善領域，帶動企業永續轉型。

邱月琴表示，今天非常榮幸邀請到引領公股金融事業ESG轉型的財政部次長阮清華蒞臨指導，接下來，農業部長陳駿季、經濟部能源署副署長陳崇憲，將從政策與產業的角度，分享氣候變遷及生物多樣性風險與永續發展的金融關鍵；最後，由「護國神山」台積電綠色製造部副處長曾惠馨為大家解析台積電淨零轉型與綠色製造的實踐，相信今天的內容，大家一定會收穫滿滿。

請繼續往下閱讀...

「永續不只是節能減碳而已，生物多樣性的平衡更是刻不容緩。」邱月琴表示，希望透過今天的論壇，能號召更多企業與民眾，共同為「2050淨零轉型」的目標努力。第一銀行長期深耕ESG，也持續推動生物多樣性相關行動，除了建置太陽能分行、取得綠建築認證外，也設置奉茶站及無塑販賣機，從日常落實減塑與節能。同時，也持續投入瀕危動物保育、鳥類窗殺改善、濕地保育、植樹造林等，希望為生態環境盡一份心力；此外，一銀也透過綠色金融商品與優惠融資專案，引導資金流向對地球更友善的方向，陪伴企業一起邁向永續轉型。

她指出，我們所做的努力也很榮幸獲得國內外肯定，至今已連續七年獲得環境部「國家企業環保獎」最高榮譽，其中更6度拿下巨擘獎殊榮，創下全國首例；同時，也連續3年獲得金管會「永續金融評鑑」最高榮譽。此外，第一金控在2025年榮獲全球權威機構CDP最高等級3A評比，是台灣首家、也是東亞地區唯一上榜的金融業，更是全球僅有的23家企業之一，這不只是集團的榮耀，更為台灣永續發展創造新的里程碑，在國際舞台上展現台灣企業推動永續轉型的成果。

邱月琴表示，未來第一銀行會持續將永續融入核心業務，發揮金融影響力；也期待透過今天的論壇，從主管機關到產業領袖等多元角度，分享永續前瞻觀點，並在各界專家的與談交流下，讓各位滿載而歸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法