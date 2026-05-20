川普再施壓台半導體赴美 龔明鑫︰「對手」難撼動台積電

立委謝衣鳳關切台灣半導體赴美，供應鏈外移，經濟部長龔明鑫回應，對手難以威脅台積電。（取自國會頻道）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普近日在川習會後接受專訪時，再度聲稱「台灣偷走美國半導體技術」；經濟部長龔明鑫今天（20日）強調，台灣半導體產業經過40年發展至今，台灣仍是台積電最賺錢的基地，以廠商的商業利益規劃，不可能整個供應鏈都搬去美國。而廠商赴美投資是全球佈局，但他也認為，台積電掌握先進製程、技術，競爭者「對台積電不具有威脅性」。

立委謝衣鳳今天在經委會質詢龔明鑫時表示，川普再度指稱台灣偷走美國半導體技術，並要求半導體供應鏈搬到美國，經濟部如何回應?龔明鑫說明，台灣的半導體業憑著40年努力，不可能整個供應鏈都搬到美國，台灣一定是「立足台灣、行銷全球」，且台灣仍是台積電最賺錢的基地，先進技術也都留在台灣，台灣會持續壯大。

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龔明鑫說，半導體業在全球布局有其考量，若不去美國，英特爾可能壯大起來，會有威脅，因此台積電有必要去（美國）布局，我們（經濟部）也支持，但以廠商的商業利益規劃，也不可能全都供應鏈都搬去美國。

謝衣鳳詢問，經濟部對於廠商赴海外投資是否有設紅線?龔明鑫說明，產業對外投資一定金額要經過投審司審查，經濟部會就該投資案，從國安、產業利益角度上，做通盤考量。

謝衣鳳關切川普也不再提晶片法案，但晶片世代差距若被縮短，如何因應?龔明鑫也強調，晶片世代還是攸關競爭與良率，目前台積電還是（良率）最好，其他公司良率上很難跟台積電競爭，現在有看到英特爾拿到一些訂單，但外媒也說，訂單量也很少「對台積電不具有威脅性」，台積電先進製程領先，不會被取代。

龔明鑫強調，立台灣是根本，廠商海外投資，經濟部採取被動審查。謝衣鳳也問，台積電在美國投資金額是否會超過三千億美元，龔明鑫說，台積電就是對外公布1650億美元，他也不是台積電董事，也沒辦法幫台積電回答。謝衣鳳隨後詢問，是否問國發會主委，龔明鑫則說，主委應該也不方便回答，台積電有自己的發言人制度。

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