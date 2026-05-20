中國證實訂購200架波音飛機：航空業是美中合作關鍵

中國證實訂購200架波音飛機。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國週三（20日）宣布，已正式確認與波音達成協議，將採購200架飛機，並包括發動機及備用零件。

《CNBC》報導，中國商務部指出，航空產業是深化中美合作的重要領域之一，稱「依據中美領導人達成的重要共識，中國航空業將根據商業原則及自身航空運輸發展需求，引進200架波音飛機」。

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報導指出，美國總統川普上週接受《福斯新聞（Fox News）》專訪時就曾透露，中國將購買200架波音飛機。雖然這個數字不到分析師預期的一半，但仍是自2017年以來中國對波音最大規模的訂單之一。

華盛頓州商務部經濟發展與競爭力辦公室助理主任安德莉亞·查托克（Andrea Chartock）表示，由於波音目前需求旺盛、交付排程緊湊，預料未來中國航空公司仍可能進一步下單。她也指出，這項消息令人鼓舞，並提到波音在當地帶動龐大的產業鏈，涵蓋從航太到衛星等多個領域。

中國民航監管機構也表示，近日曾與波音執行長凱利·奧特伯格（Kelly Orthberg）會面，他當時是川普訪中代表團的一員。

對於上述報導，波音尚未回應媒體置評請求。

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