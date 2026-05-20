若知道這麼痛苦「我絕不創辦輝達」 黃仁勳親吐真心話

輝達執行長黃仁勳。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在18日播出的Podcast節目《How I Built This》訪談中，回顧將輝達打造為全球市值高達5.3兆美元、並主導AI浪潮的半導體巨頭過程中所經歷的多年壓力、羞辱、瀕臨破產的恐懼，以及個人犧牲。而被問到如果要再從頭創辦輝達一次？黃仁勳表示，絕對不可能。

《商業內幕》報導，黃仁勳在節目中表示「假設我當時就知道我現在所知道的一切，這有多困難、所有的痛苦、折磨、尷尬、羞辱，以及那些挫折」，他問自己還會不會再做一次？「答案是絕對不會。」

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黃仁勳表示，許多創業者往往低估創業過程中的情緒代價，因為外界只看到最終成果。「如果你的問題是知道輝達最後的成果、知道我們對世界的貢獻、知道公司今天如何影響各個產業，以及成功帶來的所有好處，那我愛這些成果，答案是肯定的，」不過黃仁勳說「但那不是問題本身。」

黃仁勳描述，在2010年代中期，輝達持續投入CUDA時，公司股價一度暴跌。在2008年金融危機期間，輝達股價從2007年高點下跌約85%。當時許多投資人對公司策略充滿質疑。

他說「那是很丟臉的時期，非常羞辱」，「你是唯一被所有人討厭的那張臉，你的員工可能也會替你感到尷尬。」

輝達在早期也曾多次面臨生存危機，包括晶片失敗、裁員，以及黃仁勳一度認為公司只剩幾週現金可用的時刻。1996年，輝達因未能為Sega交付圖形晶片而瀕臨倒閉，當時Sega提供500萬美元投資，才讓公司得以繼續運作。黃仁勳描述新創企業的現實「你可能會倒閉，你必須裁員」。

黃仁勳表示，自己能撐過來的關鍵，是訓練自己不要沉溺於失敗。他說「我把所有時間都用來忘記昨天，」，「運動員怎麼做？忘掉上一球。」

黃仁勳也談到輝達崛起的個人代價。他表示，在同時攻讀史丹佛課程並投入無止盡工作的過程中，錯過了許多孩子的空手道比賽。他說「我錯過很多」，並稱讚妻子「一肩扛起所有事情」。

儘管如此，黃仁勳表示，輝達的成功來自於堅持那些最初被忽視的想法，特別是相信圖形晶片有一天能超越遊戲用途，成為新一代運算核心。黃仁勳說「很多人忘記，要成就偉大事業所必須承受的痛苦與堅持，」，「因為你必須永遠向前看，忘記過去。」

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