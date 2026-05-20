家樂福改名倒數 董事長羅智先曝時間點很「尷尬」

統一超（2912）今天召開股東常會，被問到家樂福要改什麼名字？統一超商董事長羅智先（左）表示，「這個問題我們很尷尬啊」，因為時間點受到境內跟合約的關係，「6月30號之前不能提到任何新的名字，7月1號開始不能再使用任何舊的名字。」（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超（2912）今天召開股東常會，被問到家樂福要改什麼名字？統一超商董事長羅智先表示，「這個問題我們很尷尬啊」，因為時間點受到境內法規跟合約的關係，「6月30號之前不能提到任何新的名字，7月1號開始不能再使用任何舊的名字。」

他說，現在內部密集就相關的規範規劃哪些東西一夜之間要全部換掉，哪些東西可以在一定的時間去做一個調整，招牌不會一夕間全換。

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談到家樂福展店計劃，他說，零售業其實是一個非常殘酷跟現實的，它跟製造業不一樣，製造業產品一出去以後，它會有一個緩衝時間啊。

可是零售業是每天在結帳，所以，如果我們不能讓消費者高興，當天晚上我們就虧錢了，「所以不能讓消費者不高興。」

大家現在看到的零售業只會從它的面積上來看比較大的零售，比較小的零售。其實對消費者來講的話，他根本不在乎所謂的什麼叫量販店，什麼叫超市，什麼叫雜貨店，什麼叫做便利商店。

對他來講，這個零售能夠滿足他的需求就很好了，我們只能確定一點的是零售界的界限越來越模糊。

羅智先指出，零售業正面臨消費型態轉變，台灣單人家庭比例愈來愈高，消費習慣已與過去大型家庭時代完全不同，家樂福必須持續調整內容與經營模式。

他直言，家樂福「不急著展店，不代表不展店」，仍會依商圈、人口結構與消費需求持續評估。

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