融程電國防與GCS業務升溫 泰國、日本產能布局同步啟動

融程電今天順利開完股東會，董事長呂谷清表示，受惠國防、無人機與地面控制站需求升溫，公司第二季與全年營運可望續創新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕融程電（3416）今天順利開完股東會，董事長呂谷清表示，受惠國防、無人機與地面控制站（GCS）需求升溫，公司第二季與全年營運可望續創新高，並加速推動泰國、日本等海外產能布局，配合全球在地化製造與AI邊緣運算需求擴張，今年營收將較去年明顯成長，國防相關業務占比也有望進一步提升。

呂谷清指出，公司目前手上訂單覆蓋度已達約九成，今年出貨需求明顯超過去年，其中第二季與全年營收均有機會創高，單月營收目前已來到約3.5億元水準，第三季、第四季也將延續成長走勢，全年維持雙位數成長方向不變。法人預估，去年營收約30多億元，今年目標朝40多億元邁進，未來希望進一步挑戰50億至60億元規模。

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在產品與應用布局方面，融程電近年積極切入國防、航海、醫療與倉儲物流等高門檻市場，其中又以軍工與GCS（地面控制站）成長最快。呂谷清說，今年GCS出貨量預估將突破1萬台，較去年的數千台大幅成長，目前北約客戶需求穩定，印度市場也持續耕耘，並已有多筆OEM專案進行中。

呂谷清表示，GCS本質上已是高階AI邊緣運算設備，除了需支援無人機控制外，也須具備3D地圖、即時影像與模擬運算能力，因此不少系統會搭載RTX 6000、RTX 5090等高階GPU，部分方案耗電量甚至達100瓦至200瓦，對散熱與穩定性要求相當高。

融程電過去原以強固型平板與工業電腦為主，近年則將相關技術延伸至軍工控制平台，並重新設計平板產品，整合搖桿、滑軌、滾輪與多按鍵等人機介面，發展成可控制無人機、機器人車與其他無人載具的GCS系統。呂谷清提到，公司與土耳其無人機大廠Baykar合作已約7至8年，早期即供應相關控制設備與螢幕，逐步建立GCS產品能力。

除了無人機，融程電也同步強化全球布局，根據呂谷清規劃，公司目前已在印度、韓國、瑞士、德國、美國、加拿大與摩洛哥等地設有據點，採取「台灣前段製造＋海外組裝＋在地安全加密」模式，以因應各國關稅、政府採購與在地化要求。

其中，泰國將成為公司重要東南亞生產基地，呂谷清指出，目前相關投資案仍待盡職調查完成後正式拍板，但該廠已具既有營收與人員規模，未來將導入融程電自有IP、主機板與AI整合能力，並作為供應中東與歐洲市場的重要生產據點。日本方面，公司則規劃今年下半年啟動生產基地布局，以配合當地國防與ICT供應鏈回流需求。

此外，融程電目前已成立韓國分公司，並與當地製造商合作，切入航海與軍工應用，合作對象包括韓國大型造船集團Hanwha。呂谷清表示，韓國長期營收目標希望達到10億元規模，目前雖仍屬起步階段，但在地化布局後，客戶詢問度已明顯提升。

融程電也積極布局AI與半導體應用，目前正與美國AI晶片業者Breeze合作，規劃將AI影像辨識導入強固型終端產品，並與Nokia等客戶接觸Open RAN相關應用，預計最快第四季開始貢獻營收。另一部分則與半導體設備與氣體管線業者洽談合作，計畫將IoT Gateway、工廠Dashboard與監控系統導入半導體設備與廠務系統中，切入工業安全與智慧工廠商機。

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