年薪189萬男準備退休！開心查存款卻瞬間崩潰 晚年恐淪下流老人

1名男子在退休前查看存款帳戶，卻發現存款非常少。示意圖（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕58歲的高志（化名）目前年收入約950萬日圓（約新台幣189萬元），過去家中最大的支出就是教育費，如今孩子長大就職了，他的負擔終於結束，原本打算接下來和57歲的妻子直美（化名）兩人，正式開始準備退休生活，卻赫然發現夫妻存款竟只有150萬日圓（約新台幣29萬元），讓他相當傻眼責怪妻子，但妻子也控訴他「漠不關心」，夫妻倆在退休前夕陷入嚴重焦慮。

「好不容易把孩子養大，終於能開始好好思考自己的退休生活了，沒想到卻……。」高志表示。日本媒體報導，結婚30年來，高志一直把家中財務完全交給妻子管理，薪水匯入的帳戶由妻子管理，自己每月只領6萬日圓零用錢。

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「錢的事情就是老婆負責的領域」，他一直抱持這種想法，甚至連家裡目前到底存了多少錢都不清楚。某個週末，高志想到自己即將退休，便開口說：「我們是不是該確認一下現在到底有多少退休金了？」這時，直美露出有些尷尬的表情，接著把幾本存摺放到了桌上。

高志打開存摺後發現，所有帳戶加總起來，存款竟然只有約150萬日圓，遠低於預期的數字讓他完全無法接受。詢問之下才知道，妻子多年來只加入低利率的「儲蓄型保險」。至於近年熱門的NISA與iDeCo，她則因為「覺得投資很可怕」，完全沒有接觸。

更讓高志震驚的是，近年因物價上漲與兒子的教育費開銷，只要生活費出現赤字，就靠他的年終獎金補洞，這種幾乎像走鋼索般的家計管理，其實已經持續很多年。

「才150萬而已！？我明明工作得那麼辛苦，怎麼只剩這麼一點錢？」高志忍不住用強烈語氣責怪妻子，但直美也沒有沉默，她含著眼淚反駁：「我又沒有過奢侈生活，你只負責賺錢，卻從來沒想了解家計到底有多辛苦。」

聽到妻子的話，高志一句話也說不出口。直美從不買名牌，也一直過著樸素生活。而自己則陷入「反正每月有給生活費應該沒問題吧」的思考停止狀態，長年對家庭財務毫不關心。

高志事後坦言：「我根本沒有資格責怪妻子，把家計全丟給她、自己卻漠不關心，我也有責任。」

如今，高志開始利用假日和妻子一起討論退休資金，重新檢視家庭收支。距離領退休金還有2年。雖然失去的時間很難挽回，但夫妻兩人總算開始以對等關係面對金錢問題，也終於重新啟動退休準備。

報導認為，丈夫抱持「錢是老婆的事」長期漠不關心；妻子則維持舊有價值觀，持續以低效率方式管理家計，結果變成：即使擁有優渥收入，最終仍幾乎把所有優勢消耗殆盡。

報導分析，這起案例與數據也提醒民眾，即使收入再高，如果夫妻對金錢問題缺乏溝通、長期抱持「交給對方就好」的思維，最終仍可能在退休前夕，面臨「資金嚴重不足」與「巨大的老後焦慮」。

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