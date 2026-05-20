輝達財報倒數 選擇權市場已出現多空劇烈震盪

輝達（Nvidia）將於今（20日）美股盤後公布眾所矚目的財報。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）將於今（20日）美股盤後公布2027財年第1季財報，選擇權市場預期，財報公布後，輝達市值可能出現高達3500億美元（約新台幣11兆元）的波動。

《路透》報導，目前輝達選擇權隱含的波動幅度約為正負6.5%，意味著財報發布後隔日股價可能大幅震盪。若以目前輝達市值計算，波動金額約達3500億美元，該金額甚至超過標普500中近9成公司的總市值。

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雖然這次市場預期的波動高於今年2月財報前的5.6%，但仍低於輝達過去平均7.6%的財報後波動幅度。選擇權分析機構ORATS認為，這顯示市場對輝達財報的焦慮已逐漸降低，即使外界仍持續擔憂AI資本支出是否過熱。

市場上也出現不少積極押注輝達再度繳出亮眼成績的交易。例如本週一（18日）就有投資人建立 2.5萬口看漲價差部位，押注輝達未來2週股價可能上漲約16%、上看每股260美元。這筆交易成本相對有限，但若行情成真，潛在報酬可能超過投入金額的7倍。

Susquehanna International Group衍生品策略主管墨菲（Chris Murphy）指出，近期輝達選擇權市場已明顯偏向看漲選擇權，顯示投資人不再只是購買避險部位，而是積極參與潛在上漲行情。

不過，在半導體類股經歷大幅上漲後，市場也開始出現避險與獲利了結跡象。部分半導體股票與相關ETF的對沖需求增加，反映即便是長期看多的投資人，也開始擔心漲勢過快後可能出現修正。

目前輝達今年以來股價已上漲約19%，同期費城半導體指數（SOX）更大漲57%，遠高於標普500指數同期約8%的漲幅。

市場接下來將聚焦輝達財報中的幾項核心指標，包括資料中心需求、雲端業者資本支出、獲利率，以及未來財測。這些訊號將決定AI類股近期強勢行情是否仍有延續空間。

墨菲也提醒，半導體已成為市場資金最集中的熱門板塊之一。選擇權市場顯示，投資人雖然仍願意追價輝達，但同時也開始對其他漲幅過大的科技股進行避險或獲利了結。

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