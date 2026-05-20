黃金又撐不住......「這些貴金屬」也完蛋

黃金週二（19日）下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕因美元堅挺，而通膨升溫疑慮持續支撐著升息展望並使美債殖利率上揚，黃金週二（19日）下挫逾1%，白銀、鈀金跌逾4%，而鉑金則下跌超過2%。

黃金現貨下跌1.4%，報每盎司4503.98美元，盤中一度觸及3月30日以來最低。

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6月交割的黃金期貨下跌1%，報每盎司4511.20美元。

《路透》報導，Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「我們看到全球多國實質利率都在上升，這確實對黃金構成主要壓力。美元走強也是不利因素。」

指標的10年期美國公債殖利率上揚，直逼一年多來高點，美元也攀高。這兩者均因投資人預期聯準會（Fed）可能採取鷹派立場以遏制能源驅動的通膨而上漲。

另一方面，受供應中斷擔憂影響，布蘭特原油價格走高，連帶加劇人們對全球通膨升溫的疑慮，各國央行為了緩解物價上漲壓力，可能維持高利率。

市場目前認為2026年降息空間十分有限，整體預期正轉向今年年底前維持利率不變、或下半年收緊政策。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）說：「儘管投資黃金的結構理由大致上仍穩固，但短期內，總經情勢卻讓金價面臨更有挑戰性的環境」他補充，一旦立即的能源膝關壓力開始緩解，央行需求可能再次躍居更強大的驅動力量。

投資人正靜待預定週三發布的Fed最新會議記錄。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌4.1%，報每盎司74.53美元，盤中稍早曾觸及兩周低點。

現貨鉑金下跌2.2%，報每盎司1936.10美元。

現貨鈀金下跌4.2%，報每盎司1359.26美元。

摩根大通預測，柏金價格在2026年第4季將達到每盎司2400美元，鈀金價格則將達到每盎司1600美元。

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