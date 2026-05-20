阿公存400萬養老！因孫子「這句神回覆」下場卻讓自己吃土了

阿公存400萬養老！因孫子1句「爺爺真是太摳門了」，下場卻讓自己吃土了。（路透）

〔財經頻道／綜合頻道〕當7歲孫子開口向擁有2000萬日圓（約新台400萬）存款的阿公木村和彥（化名）要禮物時，木村建議他「耐心等到生日」，沒想到孫子竟不滿說：「爺爺真是太摳門了」，當場讓木村目瞪口呆，在自尊心受傷下，木村採取出人意料的行動，在隔年新年時，包了3萬日圓（約新台幣6000元）大紅包，孫子歡呼雀躍，此後，孫子的經濟要求不斷攀升，並導致木村的家庭經濟狀況迅速捉襟見肘。

日媒報導，「我做夢也沒想到，我一年級的孫子竟然會說出這樣的話。我至今仍然清晰地記得當時我感受到的羞辱」。72歲的木村回顧了那段時期的種種事件。

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木村的退休金約2000萬日元圓，目前每月領約18萬日圓（約新台幣3.6萬）退休金，夫妻二人的退休金加起來接近30萬日圓（約新台幣6萬），他們雖然不拮据，但考慮到未來醫療和照護方面的風險，他們真心希望盡可能減少動用資產。因此，他們一直在節慶縮食，就連給孫子翔太（化名，7歲）的零用錢和新年紅包也只給3000日圓（約新台幣600元），與當時的普遍水平一致。

然而，這種務實的做法卻出乎意料地導致了衝突。事件始於盂蘭盆節期間，長子秀一（39歲，化名）一家先後拜訪了妻子真由美（37歲，化名）的父母家和木村家。

當孫子翔太想要1款新遊戲時，木村建議他「耐心等到生日」，但翔太毫不掩飾自己的不滿，說：“我爺爺特別摳門。我外公給我1萬日圓（約新台幣2000元），讓我隨便買想要的東西。”

木村聽了這話，一時語塞，翔太的外公曾是當地知名企業的管理人員，木村之前就聽說，翔太外公的退休金和資產比他的要豐厚得多，而且每次見到孫子，都會給她買昂貴的玩具和零用錢。

木村說，他的媳婦真由美當時也在場，她告誡他說：“翔太，不要說那樣的話”，但她的表情卻流露出１種炫耀自己經濟優勢的意味。

「我感覺自己被拿來和他們的父親比較，我在孫輩中的地位也下降了。我還覺得我的兒子和兒媳瞧不起我這個沒有經濟能力的家長，我心中充滿了怨恨」。

然而，木村無法抑制受傷的自尊心，採取了出人意料的行動。「第2年新年，孫子來我家做客，我給了他3萬日圓（約新台幣6000元）作為新年禮物，遠遠超出了我的經濟能力。我妻子強烈反對，說：給1個1年級的孩子3萬日圓太過分了！但我決心不輸給他的外公。」

孫子在拿到這筆錢後，歡呼雀躍，並在那一刻對木村讚不絕口。然而，一旦標準提高，就很難再降低。從此以後，孫子的經濟要求不斷攀升，木村的家庭經濟狀況迅速捉襟見肘。

專家表示，當年輕一代誤解父母的經濟狀況，而父母本身又出於維護體面、不願虧欠的心理，他們的退休儲蓄就會迅速減少。與姻親或其他家庭攀比沒有任何好處。為了保障自己的未來，你或許需要寬容和勇氣去接受「我們家就是我們家，其他家庭就是其他家庭」的道理，並坦誠地與家人溝通你的消費底線。

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