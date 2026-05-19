金價還沒出現超賣信號 走勢仍看跌 下檔看「這價位」

由於市場預期美國聯準會今年不會降息，美國公債殖利率普遍堅挺，黃金面臨拋售壓力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（19日）歐洲交易時段，黃金/美元價格（XAU/USD）下跌0.55%，約每盎司4540美元。由於市場預期美國聯準會今年不會降息，美國公債殖利率普遍堅挺，黃金面臨拋售壓力。技術指標來看，金價尚未出現超賣信號，表明可能進一步下跌、或在4646.25美元下方進行更長時間的盤整。

10年期美國公債殖利率幾乎持平於4.63%左右，為一年多來的最高水準。此外，由於美國公債殖利率走強，美元走強也對黃金價格構成壓力。從技術角度來看，美元走強使得黃金對投資人而言風險報酬比不利。

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黃金/美元交易價格走低，約4540.00美元附近。由於金價明顯低於20日指數移動平均線 （EMA） 4646.25美元，該貴金屬短期走勢依然疲軟。持續跌破這一動態阻力位令金價承壓回調，而相對強弱指數 （RSI） 為 40.04，雖然略微偏向看跌，但尚未出現超賣信號，表明金價可能進一步下跌、或在4646.25下方進行更長時間的盤整。

上檔方面，20日均線位於4646.25美元，是第一個關鍵阻力位。金價需要收盤價高於該水平才能緩解短期拋售壓力，並為更顯著的反彈打開空間，最終目標是5月12日的高點4773.60美元。

下檔方面，如果金價未能守住5月18日的低點4480.58美元，則可能跌至4400美元附近。





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