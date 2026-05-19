台積電1奈米量產時間恐推遲？多家外銀估「目標價」一次看

隨著首批2奈米晶片預計將於今年稍晚投產，台積電已將目光投向更遠的未來，並已開始規劃1奈米製程的研發。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒TechNode週二（19日）報導，台積電計畫推出1奈米晶片路線圖，並新建多達12座晶圓廠，但由於龍潭三期擴建工程的土地徵用延誤，1奈米晶片的量產恐推遲，可能落在2031年之後。

台積電先進製程技術的半導體競賽正在加速進行，隨著首批2奈米晶片預計將於今年稍晚投產，台積電已將目光投向更遠的未來，並已開始規劃1奈米製程的研發。為了因應未來的需求和長期的技術升級，台積電正建造多達12座新的晶圓廠，這些晶圓廠將作為2奈米至1.4奈米製程的關鍵生產基地。

請繼續往下閱讀...

然而，1奈米技術的全面商業化仍面臨著巨大的時間和基礎設施的限制。由於龍潭三期擴建工程的土地徵用延誤，1奈米晶片的量產恐推遲，不太可能在2030年或2031年之前開始，也就是可能落在2031年之後。

另外，Benzinga報導，美國銀行將台積電2027年的資本支出預測從630億美元上調至750億美元，理由是市場對人工智慧和高效能運算晶片（包括GPU、ASIC和伺服器CPU）的需求強勁。

台積電正將更多支出轉向先進晶片產能，顯示該公司正在為下一代製造能力的擴張做準備。美國銀行預計台積電將實現其2026年560億美元的資本支出目標。

美國銀行也強調台積電位於亞利桑那州的晶圓廠獲利能力的改善，該廠在2023年和2024年出現虧損後，於2026年第一季實現190億新台幣的淨利潤。該行維持對該股的「買入」評等。

巴克萊銀行維持對該股的「增持」評級，並將目標價上調至470美元；DA Davidson維持了買入評級和450美元的價格預測；Needham維持對台積電股票的「買入」評級，並將目標價上調至480美元。台積電股價目前獲得一致「買入」評級，平均目標價為420美元。

台積電ADR股價在周二盤前交易下跌0.91%，至392.36美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法