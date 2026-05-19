巨生醫細胞治療產品獲「選擇美國投資高峰會」醫療科技組首獎 展現台灣研發實力

巨生醫執行長王先知。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃巨生生醫（6827）細胞治療產品MPB-2354，於「2026 SelectUSA Investment Summit（選擇美國投資高峰會）」中，榮獲Health Tech Pitch Category第一名，成為本屆醫療科技組金牌得主，登上國際舞台。巨生醫表示，此次獲獎不僅代表公司技術與商業模式獲得國際評審高度肯定，也進一步展現台灣生技產業於全球創新競賽中的研發實力與市場競爭力。

此外，巨生醫於5月15日正式收到美國食品藥物管理局（FDA）會議紀錄，旗下產品肝癌MRI顯影劑MPB-1523的製造規範與臨床試驗設計已獲FDA高度認同，雙方並已就臨床三期試驗方案達成共識，正式邁入關鍵臨床階段。

請繼續往下閱讀...

巨生醫本次獲獎項目為自主開發奈米微粒技術平台之細胞治療產品MPB-2354（RegenTrace™），該產品結合奈米氧化鐵與異體脂肪幹細胞（ADSC），致力解決細胞治療長期面臨的三大關鍵挑戰，包括細胞在體內的分布位置、存活時間，及治療後動態變化等問題。

巨生醫表示，此次獲得金牌肯定，不僅是公司國際布局的重要里程碑，也是未來臨床發展與病患受益的起點，有助公司加速美國、國際市場拓展與臨床合作布局。目前公司已接獲多家美國加速器的洽談邀請，並與多個州政府、創投及臨床KOL建立初步合作關係。公司已完成FDA Phase 1/2a的Pre-IND溝通，預計2027年提出申請，後續規劃成立美國子公司，並啟動美國子公司Series A募資作業，預計募資1千萬美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法