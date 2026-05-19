全球最佳文化城市排名揭曉 台灣1城市上榜、奪亞洲第一

全球最佳文化城市排行榜中，台北名列全球第11名。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《Time Out》雜誌評選年度「全球最佳文化城市」排行榜中，台北名列全球第11名，也是榜單中排名最高的亞洲城市。從傳統戲曲劇院、獨立藝廊到深夜書店，台北成為亞洲藝術與文化表現最佳的城市。

《Time Out》這份排名是根據超過2萬4000名、來自全球150多座城市民眾的調查結果，並結合《Time Out》編輯與全球文化專家的評選而成。

請繼續往下閱讀...

那麼，究竟是什麼讓台北脫穎而出？根據當地居民的看法，關鍵在於台北成功融合了「傳統與現代」。前一刻，你可能正在欣賞台灣傳統戲曲演出，或漫步於收藏數百年歷史文物的國立故宮博物院；下一刻，你又能走進實驗劇場、參觀關注社會議題的展覽，或在獨立咖啡館參加帶有政治與文學色彩的講座。

此外，報導指出，台北在「文化消費親民度」方面表現尤其亮眼，是全球榜單中「最平價享受文化」的城市。許多在地人特別讚賞台北的文學氛圍與獨立書店文化，也證明想擁有世界級藝術生態，不一定得付出像倫敦那樣高昂的生活成本。

除了藝廊與博物館外，台灣近年也持續推動城市綠化。政府近期公布計畫，將增加都市森林與更適合行人步行的綠色街道，希望讓像台北這樣的城市在夏季更涼爽、更宜居，也提升旅客步行探索城市的體驗。

全球前三名，則分別為英國倫敦、法國巴黎以及美國紐約。

其他擠進全球前20名的亞洲城市，還包括中國北京（第17名）、印度齋浦爾（第18名）以及泰國清邁（第19名）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法