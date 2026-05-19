山林水首季EPS1.23元，首季總合約存量達318億元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股山林水（8473）今（19）日召開法人說明會，受惠於重大工程如期推進、高階水處理占比提升及營運效率優化，首季營收12.9億元、年增10%，稅後淨利2.22億元、年增33%，每股稅後盈餘（EPS）1.23 元、年成長34%；山林水也表示，首季總體合約存量達318億元，包括在建工程88億元及水操作合約230億元。

山林水指出，第一季營業毛利達4.24億元、年增25%，毛利率由去年同期29%提升至33%，反映近年高階水處理與長期營運布局已逐步轉化為穩定獲利能力。其中，高階水處理與供水已占整體水處理操作營收 47%，較2023年的23%明顯提升，顯示公司營運結構持續朝高技術門檻、高附加價值市場升級，山林水已建立從半導體再生水供應、高科技廢水處理到大型工業再生水的整合服務能力；其中，在半導體再生水供應方面，已具備全台公共工程半導體供水市占率第一的實績。

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在主要專案進度方面，永康再生水廠已穩定供應南部科學園區並持續擴充供水量；高雄楠梓再生水案則串聯南部半導體S廊帶，未來分三階段供應再生水，最終供水量達每日7萬噸；此外，新竹科學園區「寶山二期污水處理工程」4月底進入試運轉，開始直接收受台積電2奈米廠製程廢水處理；台中「福田再生水工程」也已順利產水，該案為全台最大工業用再生水廠，產水規模達每日5.8萬噸，預計下半年正式進入15年期營運維護。

山林水統計，截至今年第一季總體合約存量達318億元，包括在建工程88億元及水操作合約230億元，在既有工程如期執行與營收持續認列下，整體合約存量仍穩健增加，反映市場拓展與既有廠域深化進展良好，此外，綠山林持續投資功能提升，以滿足楠梓產業園區污水處理與增量需求；今年5月對綠山林持股比例由70%提升至100%，進一步提升長期營運收益與高階水處理布局。

除高階水處理外，山林水旗下禾山林台中外埔綠能生態園區為全台首座穩定商轉的廚餘生質能廠，今年4月完成二期整建修約並啟動工程，廚餘處理量能將由每年3萬噸提升至9萬噸，沼氣發電量也將提升超過3倍，至近千萬度綠電，山林水更從既有生廚餘厭氧發電，進一步整合熟廚餘去化、廚餘油回收與沼渣製肥等循環利用模式，打造更完整的資源循環體系。

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