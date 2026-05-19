伊朗蘋果2因素運抵海外已「熟爛」 這國進口慘損50％

由於船隻延誤，加上沒有電力供應進行冷藏，伊朗蘋果運抵海外市場時已經「煮熟並嚴重腐爛」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中東戰爭影響造成航運貨櫃延誤，來自伊朗的蘋果滯留在印度港口，造成印度進口量和價格損失50%。

印度新孟買的進口商老闆潘卡傑（Pankaj Kondhalkar）表示，本季印度進口蘋果貿易面臨壓力，伊朗蘋果因受熱影響而延遲上市，導致價格和利潤率下降。而且，就伊朗進口蘋果而言，許多出口商和投資者預計今年將損失約50%。

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他表示，由於船隻延誤，加上沒有電力供應進行冷藏，這些蘋果在伊朗和印度都處於高溫狀態，導致運抵市場時已經「煮熟並嚴重腐爛」。他說，一個典型的伊朗貨櫃大約裝有2200箱蘋果，每箱10公斤，因此每個貨櫃受到的影響都非常顯著。

目前，印度市場上以銷售為主的進口蘋果主要來自南非、智利和伊朗。潘卡傑解釋說，伊朗蘋果受到的影響尤其嚴重，由於戰爭，貨櫃滯留在阿巴斯港（Bandar Abbas）長達一到兩個月。

潘卡傑補充道，伊朗蘋果最初的採購價約為每箱11-12美元，但由於運費和相關成本上漲，到岸價已接近每箱14美元。同時，品質下降導致需求疲軟，售價跌至每箱6-7美元左右。 以此計算，伊朗蘋果的進口量損失約50%，因為本地市場無法消化這些品質不佳的蘋果。

伊朗蘋果的正常進口期為12月至次年3月，但本季由於船隻在阿巴斯港受阻，貨櫃被滯留；目前約80%的貨物已抵達，剩餘的20%將於下週由一艘更大的船隻被滯留；目前約80%的貨物已抵達，剩餘的20%將於下週由一艘更大的船隻抵運抵運。

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