儒鴻下半年新品出貨衝兩成 印尼新廠接力投產

儒鴻目前在手訂單能見度仍維持約6個月，品牌客戶下半年備貨態度「十分樂觀」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）今天在法說會表示，目前在手訂單能見度仍維持約6個月，品牌客戶下半年備貨態度「十分樂觀」，第二季至第四季新品出貨比重可望維持15%至20%，持續推動高附加價值、多功能性產品策略；另一方面，印尼新智慧廠區預計今年下半年動土，目標明年正式投產，成為下一階段產能擴張與供應鏈布局的重要據點。

儒鴻指出，目前前五大品牌客戶forecast（預估）與原先規劃大致吻合，並未出現明顯unexpected（意料之外）變化，整體下單與物料規劃維持穩定。現階段仍持續聚焦高附加價值與多功能性產品開發，希望透過產品升級帶動平均單價（ASP）提升，而非單純追求出貨量成長。

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在產品策略方面，儒鴻觀察下半年的新品出貨將持續維持高檔占比，並持續推展高端產品的布局進度，相關產品主打舒適度與手感，與傳統純機能運動產品存在明顯區隔，也因此對材料、製程與供應鏈整合能力要求更高。

儒鴻提到，集團近年也積極導入人工智慧（AI）與生產線數據工具，加快複雜產品的開發速度與量產效率，希望藉由技術與供應鏈整合，強化高值化產品競爭力，相較於同業，公司在costing（成本控制）與供應商協調上仍具競爭優勢。

面對全球地緣政治與中東戰事帶來的不確定性，儒鴻認為，品牌客戶目前傾向將訂單集中於「低風險生產區域」與「低風險供應商」，具備多生產基地與供應鏈韌性的台灣廠商反而相對有利。雖然近期確實觀察到部分轉單與臨時調度需求，但目前尚未出現非常劇烈的大規模轉單情況。

在產能布局方面，儒鴻持續推進東南亞供應鏈建置，其中印尼B廠將採智慧廠區規劃，今年下半年完成動工與前期建置作業之後，目標於2027年下半年正式投產。目前仍持續評估設備配置與新增機台規模，希望依據市場需求與接單狀況進行滾動式調整。

至於市場關注的毛利率展望，儒鴻則維持先前28%至32%的區間看法。管理層坦言，雖然第一季表現不錯，但考量通膨、油價、匯率與國際情勢變動仍大，目前對全年營運態度仍維持「審慎樂觀」看法。是否調整全年目標，將待後續再進一步檢討。

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